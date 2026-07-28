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Derrumbes, carreteras dañadas y personas atrapadas: caos tras sismo en Japón

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 07:07
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Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7,1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, mientras que las autoridades temen que un gran número de gente se encuentre atrapada en un centro comercial que sufrió una explosión tras el sismo.

 Foto: Redes sociales
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Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, la cadena de televisión pública NHK dijo que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

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Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, y las autoridades temen que un gran número de personas permanezcan atrapadas en su interior, según recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo.

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El operador del centro comercial, Aeon Mall, dijo que la explosión se produjo después de que los empleados y los clientes hubieran evacuado el edificio, pero la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa explicó que muchos podrían estar atrapados dentro, y algunos de ellos heridos.

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Según NHK, se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 empleados del centro, y las autoridades tratan de confirmar si se encuentran atrapados en el interior del edificio.

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De acuerdo con la información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

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Asimismo, se han desatado hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona.

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NHK mostró durante la tarde imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, y también carreteras dañadas en varios puntos de la región.

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El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

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Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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