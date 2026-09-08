Presidente Asfura anuncia 148 cuadrillas para combatir los apagones en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos para reducir los apagones se intensificarán con el despliegue de 148 cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mientras el Gobierno prepara una nueva licitación para incorporar otras 200 y contratar grúas. El presidente Nasry Asfura aseguró que las cuadrillas ya realizan labores de mantenimiento en distintos puntos del país, entre ellas poda de árboles, revisión de herrajes, cables y líneas. "Se han reducido los apagones. Estamos realmente, directamente, revisando nuestras líneas de transmisión", refirió el mandatario durante la celebración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Como ejemplo de estos trabajos, Asfura mencionó el occidente del país, donde, según aseguró, las interrupciones del servicio han disminuido después de las intervenciones realizadas en las líneas del departamento de Ocotepeque. Las cuadrillas también tendrán entre sus tareas la reducción de pérdidas, la colocación y revisión de medidores y la atención de deficiencias en la red eléctrica. “Dentro de pronto ya van a salir las cuadrillas que estamos contratando: 148 cuadrillas. Y viene otra licitación de 200 cuadrillas más y grúas”, aseguró el presidente Asfura.

Menos búnker y diésel