Reformas al sector eléctrico abren una nueva etapa para transformar la ENEE

Tegucigalpa, Honduras. -El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, destacó este martes en Casa Presidencial la aprobación de las reformas al sector eléctrico y aseguró que con esta decisión "comienza una nueva etapa para transformar el sistema eléctrico del país”. Peña Panting compareció junto al ministro de Energía, Eduardo Oviedo, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Luis Corrales.

Peña Panting explicó que la iniciativa del Ejecutivo "fue debatida durante varios meses" y valoró que el proceso se desarrollara mediante el diálogo, la participación y la construcción de acuerdos entre los distintos sectores políticos del país. "Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo. Más de 40 años después, hemos entrado en una fase importante", subrayó el funcionario, quien agradeció a los diputados del Congreso Nacional que respaldaron la iniciativa. “Ahora vamos a brindar un mejor servicio a la población; ese es el enfoque principal de la reforma. Agradecemos a los diputados que se esforzaron, porque sabemos que no fue fácil acompañar este proceso”, acotó.