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Iván Velásquez llega a Medicina Forense, donde se le realizarán evaluaciones psiquiátricas y médicas
El gerente de Koriun Inversiones -empresa acusada de estafa- Iván Velásquez, fue trasladado hacia las instalaciones de Medicina Forense del Ministerio Público, donde se realizarán exámenes médicos y psiquiátricos.
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Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 12:49
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