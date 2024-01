En otra de las imágenes aparece con su anillo de prometida con el mensaje: “Nunca me quitaré este anillo. Te amaré para siempre”.

La carrera de Musser arrancó cuando ganó la segunda temporada de “I Wanna Be a Soap Star de SOAPnet”, que lo llevó a su recordado papel de “Del Henry” en “All My Children” entre 2005 y 2007.

Pero su carrera no se limitó a este éxito, también apareció en otras producciones incluyendo “Road to the Altar”, “Rita Rocks”, “Son como niños”, “The Phantom Executioner” y “Desperate Housewives”.