Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: "Me llamaba la atención"

El conductor y entrevistador mexicano Yordi Rosado expuso durante una conversación en el programa "El Mitote" una decisión personal que tomó años atrás: despedir a una integrante de su equipo de trabajo debido a la atracción física que sentía hacia ella, como medida preventiva para proteger su matrimonio.
Rosado explicó que mantiene un acuerdo con su actual pareja, Melissa, basado en el alejamiento inmediato ante situaciones de riesgo emocional.
"Si alguien te llega a llamar la atención, es tu (deber) inmediatamente alejarte. Si ella y yo somos pareja y veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos un peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí", declaró el presentador.
Esta filosofía de pareja lo llevó a tomar una decisión drástica cuando una joven se integró a su equipo y, según sus palabras, "le movió el tapete".
El conductor optó por sacarla de su círculo laboral de manera directa.
Rosado detalló cómo abordó la situación con la persona afectada: "Eres una persona que me llama la atención. Yo estoy casado y estoy bien casado. Y sí, estoy feliz. Y también no sólo estoy feliz, sino también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio. Y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio".
El conductor, conocido por sus entrevistas en YouTube donde aborda temas personales con diversos personajes del espectáculo mexicano, utilizó este espacio para reflexionar sobre la gestión de las relaciones de pareja.
La revelación de Rosado se produjo en el contexto de una charla sobre dinámicas de pareja, donde enfatizó la importancia del autocontrol y las medidas preventivas como herramientas para mantener la estabilidad en una relación a largo plazo.