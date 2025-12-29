  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: "Me llamaba la atención"

El conductor confesó que despidió a una integrante de su equipo de trabajo debido a la atracción física que sentía hacia ella, como medida preventiva para proteger su matrimonio

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 15:18
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
1 de 10

El conductor y entrevistador mexicano Yordi Rosado expuso durante una conversación en el programa "El Mitote" una decisión personal que tomó años atrás: despedir a una integrante de su equipo de trabajo debido a la atracción física que sentía hacia ella, como medida preventiva para proteger su matrimonio.

 Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
2 de 10

Rosado explicó que mantiene un acuerdo con su actual pareja, Melissa, basado en el alejamiento inmediato ante situaciones de riesgo emocional.

Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
3 de 10

"Si alguien te llega a llamar la atención, es tu (deber) inmediatamente alejarte. Si ella y yo somos pareja y veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos un peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí", declaró el presentador.

 Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
4 de 10

Esta filosofía de pareja lo llevó a tomar una decisión drástica cuando una joven se integró a su equipo y, según sus palabras, "le movió el tapete".

Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
5 de 10

El conductor optó por sacarla de su círculo laboral de manera directa.

 Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
6 de 10
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
7 de 10

Rosado detalló cómo abordó la situación con la persona afectada: "Eres una persona que me llama la atención. Yo estoy casado y estoy bien casado. Y sí, estoy feliz. Y también no sólo estoy feliz, sino también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio. Y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio".

 Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
8 de 10

El conductor, conocido por sus entrevistas en YouTube donde aborda temas personales con diversos personajes del espectáculo mexicano, utilizó este espacio para reflexionar sobre la gestión de las relaciones de pareja.

Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
9 de 10

La revelación de Rosado se produjo en el contexto de una charla sobre dinámicas de pareja, donde enfatizó la importancia del autocontrol y las medidas preventivas como herramientas para mantener la estabilidad en una relación a largo plazo.

 Foto: Instagram
Yordi Rosado despide a empleada para evitar infidelidad: Me llamaba la atención
10 de 10
Cargar más fotos