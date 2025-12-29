  1. Inicio
Lorena Herrera operada de urgencia por "entrenar como hombre": "Pagué las consecuencias"

La actriz y cantante mexicana Lorena Herrera ha revelado que se sometió a una intervención quirúrgica como consecuencia de sus rutinas de entrenamiento con pesas

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 13:36
La actriz Lorena Herrera ha hecho pública su reciente intervención quirúrgica, resultado directo de las lesiones provocadas por sus entrenamientos de fuerza.

Foto: Instagram
La artista, que durante años ha sido referente del estilo de vida fitness en México, se vio obligada a pasar por el quirófano tras desarrollar dos hernias abdominales.

 Foto: Instagram
El problema se manifestó cuando Herrera detectó la aparición de un bulto en la zona superior del abdomen, acompañado de dolores intensos.

Foto: Instagram
Tras consultar con especialistas, los médicos confirmaron que se trataba de hernias provocadas por el levantamiento de peso excesivo durante sus rutinas de ejercicio.

 Foto: Instagram
En declaraciones ante la prensa, Herrera explicó las circunstancias que la llevaron a esta situación: "Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas".

 Foto: Instagram
La actriz fue específica respecto al origen de sus lesiones: "Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen, porque ahí era en el único músculo donde yo le metía muchísimo peso, ¿me entiendes? Y pagué las consecuencias".

 Foto: Instagram
Herrera aclaró que su intención al hacer públicas estas complicaciones no es desalentar la práctica deportiva, sino generar conciencia sobre la importancia de entrenar con cargas adecuadas y técnica correcta.

 Foto: Instagram
La actriz enfatizó que el problema no radica en el ejercicio en sí, sino en la forma y la intensidad con la que se realiza.

 Foto: Instagram
La cantante ha sido durante décadas una promotora del fitness y la alimentación saludable, manteniendo una disciplina que le ha permitido conservar una figura atlética.

Foto: Instagram
