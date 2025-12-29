Lorena Herrera operada de urgencia por "entrenar como hombre": "Pagué las consecuencias"

La actriz Lorena Herrera ha hecho pública su reciente intervención quirúrgica, resultado directo de las lesiones provocadas por sus entrenamientos de fuerza.
La artista, que durante años ha sido referente del estilo de vida fitness en México, se vio obligada a pasar por el quirófano tras desarrollar dos hernias abdominales.
El problema se manifestó cuando Herrera detectó la aparición de un bulto en la zona superior del abdomen, acompañado de dolores intensos.
Tras consultar con especialistas, los médicos confirmaron que se trataba de hernias provocadas por el levantamiento de peso excesivo durante sus rutinas de ejercicio.
En declaraciones ante la prensa, Herrera explicó las circunstancias que la llevaron a esta situación: "Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas".
La actriz fue específica respecto al origen de sus lesiones: "Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen, porque ahí era en el único músculo donde yo le metía muchísimo peso, ¿me entiendes? Y pagué las consecuencias".
Herrera aclaró que su intención al hacer públicas estas complicaciones no es desalentar la práctica deportiva, sino generar conciencia sobre la importancia de entrenar con cargas adecuadas y técnica correcta.
La actriz enfatizó que el problema no radica en el ejercicio en sí, sino en la forma y la intensidad con la que se realiza.
La cantante ha sido durante décadas una promotora del fitness y la alimentación saludable, manteniendo una disciplina que le ha permitido conservar una figura atlética.