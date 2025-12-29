Honduras cantará al ritmo de Alejandro Fernández, en su concierto anunciado para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Tras su paso por Honduras con la gira "Hecho en México" en 2022, Alejandro Fernández estará de regreso en el país, esta vez con su tour internacional "De rey a rey". Así lo anunció la cuenta de Facebook Conciertos Honduras, en la que escuetamente se informa sobre el regreso de "El Potrillo", sin que haya una fecha oficial ni el nombre de la ciudad y recinto donde sería el concierto.

Fernández ya se ha presentado en varias ciudades con "De rey a rey", sobre todo de México y Estados Unidos. Con este tour el mexicano hace un homenaje a su padre Vicente Fernández (1940-2021) y a esos éxitos de la música ranchera que marcaron su trayectoria musical. El show es no solo un repaso por los éxitos del conocido como "Charro de Huentitán", sino también por los de "El Potrillo", un encuentro musical que traerá al recuerdo las canciones de ayer y hoy.

"El Potrillo" en Honduras

Alejandro Fernández ha estado en Honduras en varias ocasiones. En 2008 se presentó en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa con su gira "Viento a favor". En 2018 llegó al mismo recinto con "Rompiendo fronteras", y en 2022 estuvo en San Pedro Sula con "Hecho en México".

Otras presentaciones para 2026