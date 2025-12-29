  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Honduras cantará al ritmo de Alejandro Fernández, en su concierto anunciado para 2026

Aún no se ha revelado la fecha ni la ciudad en la que será el concierto, la última vez que vino a Honduras fue en 2022. Lo único que se sabe es que "El Potrillo" llegará a tierras catrachas el otro año

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 14:10
Honduras cantará al ritmo de Alejandro Fernández, en su concierto anunciado para 2026

El cierre de la etapa 2025 de su gira "De rey a rey" lo hizo en la ciudad mexicana de Veracruz, en 2026 Alejandro Fernández iniciará la segunda etapa del tour, con fechas que incluyen a Honduras.

 Foto: Instagram Alejandro Fernández

Tegucigalpa, Honduras.- Tras su paso por Honduras con la gira "Hecho en México" en 2022, Alejandro Fernández estará de regreso en el país, esta vez con su tour internacional "De rey a rey".

Así lo anunció la cuenta de Facebook Conciertos Honduras, en la que escuetamente se informa sobre el regreso de "El Potrillo", sin que haya una fecha oficial ni el nombre de la ciudad y recinto donde sería el concierto.

Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?

Fernández ya se ha presentado en varias ciudades con "De rey a rey", sobre todo de México y Estados Unidos.

Con este tour el mexicano hace un homenaje a su padre Vicente Fernández (1940-2021) y a esos éxitos de la música ranchera que marcaron su trayectoria musical.

El show es no solo un repaso por los éxitos del conocido como "Charro de Huentitán", sino también por los de "El Potrillo", un encuentro musical que traerá al recuerdo las canciones de ayer y hoy.

"El Potrillo" en Honduras

Alejandro Fernández ha estado en Honduras en varias ocasiones. En 2008 se presentó en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa con su gira "Viento a favor".

En 2018 llegó al mismo recinto con "Rompiendo fronteras", y en 2022 estuvo en San Pedro Sula con "Hecho en México".

Otras presentaciones para 2026

En 2026 también estará en Honduras el dúo Sin Bandera, con "Escenas tour", el 30 de abril en Expocentro de San Pedro Sula y el 2 de mayo en el "Chochi" Sosa de Tegucigalpa.

En el apartado de conferencias, el 3 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum se presentará Dante Gebel, con su Presidante 2026, el tour de despedida con el que estará también en otros países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias