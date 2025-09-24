Alejandro Fernández reacciona con humor al polémico beso de su madre

Jalisco, México.- La familia Fernández volvió a acaparar titulares tras la difusión de un video en el que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, aparece dándole un beso a un hombre durante el concierto que su hijo Alejandro Fernández, alias "El potrillo" ofreció en Guadalajara.

La grabación circuló de inmediato en redes sociales, donde usuarios especularon sobre un presunto romance de la matriarca, a casi cuatro años de la partida del "Charro de Huentitán".

Sin embargo, con el paso de las horas se reveló que el hombre era en realidad Javier, hermano mayor de Doña Cuquita.