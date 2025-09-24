Alejandro Fernández reacciona con humor al polémico beso de su madre

Jalisco, México.- La familia Fernández volvió a acaparar titulares tras la difusión de un video en el que Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, aparece dándole un beso a un hombre durante el concierto que su hijo Alejandro Fernández, alias "El potrillo" ofreció en Guadalajara.
La grabación circuló de inmediato en redes sociales, donde usuarios especularon sobre un presunto romance de la matriarca, a casi cuatro años de la partida del "Charro de Huentitán".
Sin embargo, con el paso de las horas se reveló que el hombre era en realidad Javier, hermano mayor de Doña Cuquita.
El tema retomó titulares cuando un reportero interceptó a Alejandro Fernández y lo cuestionó sobre el beso viral.
El intérprete respondió en tono jocoso: "es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá, es como mi papá", expresó en declaraciones retomadas por el "Venga la alegría".
Ante la insistencia sobre un posible nuevo romance de su madre, "El potrillo" ironizó: "Ojalá que sea bien billetudo".
La vida de Doña Cuquita...
Tras la muerte del intérprete mexicano en diciembre de 2021, Doña Cuquita ha mantenido un bajo perfil, dedicando gran parte de su tiempo a la familia y a la administración del legado del "Charro de Huentitán".
Su presencia ha sido constante en homenajes y actividades conmemorativas, en los que se le reconoce como la figura que preserva la memoria del ídolo mexicano.