Viuda de Vicente Fernández habla de sus infidelidades: “Siempre hizo lo que él quiso”

GUADALAJARA, MÉXICO.- Doña Cuquita, la viuda del difunto Vicente Fernández, habló por primera vez, desde la muerte de su esposo hace casi un año, sobre sus infidelidades.

Fue durante una improvisada rueda de prensa frente a su espectacular altar de “Día de Muertos” que la madre de Alejandro Fernández dejó claro que ella estaba consciente de los deslices amorosos que tuvo su esposo.

Asimismo, aseguró que ella sabía cuál era su lugar y que su esposo también lo tenía claro y esa fue unas de las razones por las que nunca se fue de su lado.

“A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas”, inició diciendo tras la interrogante de un periodista. “Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido aunque me critican, me criticaron, no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él”, afirmó.

Añadió: “Él era muy él, él sabía donde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo, tal lo supo que nunca se fue. Si ha querido se va, porque quién los detiene ¿Quién detiene a los hombres? nadie, verdad”.-