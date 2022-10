Frida Sofía arremete contra Enrique Guzmán y lo acusa de matar a un hombre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los conflictos en la familia Guzmán parecen no acabar. Luego de la acusación de abuso sexual de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, ahora destapó una supuesta muerte cometida por el padre de la rockera Alejandra Guzmán.

Fue a través de un audio enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante en el que Frida Sofía se refirió nuevamente a su abuelo con una actitud molesta.

“Lo que más asco me da es cuando dice: ‘es que es familia’. No señor o lo que seas, pedófilo, asqueroso, no soy tu fuc*** familia. Ya sé que es un narcisista psicópata que no tiene empatía y no siente absolutamente nada pero ¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató, al mesero. ¿Por qué no habla de todas esas cosas? Puerco”, dijo.

Al parecer, la famosa hija de la intérprete de ‘Yo te esperaba’ no le preocupó que su audio fuera reproducido en vivo ante la audiencia del programa ‘De primera mano’.

