Shakira comparte tierna fotografía de sus padres: “El amor verdadero”

A pesar de haber hablado con detalles en su tema Monotonía sobre la relación con el jugador español, la colombiana Shakira también dejó claro que guardó su corazón para ella y para el amor.

En las imágenes se puede ver cómo a Shakira se le sale el corazón luego de ser atacada con un bazuca por un hombre que viste igual que Piqué en el video me enamoré.

La colombiana cuida ese órgano como un tesoro, por lo que decide guardarlo bajo llave.

En la letra de su canción menciona: “Este amor no muerto pero esta delirando ya, de lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad, tú estas frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya, no me repita la movie otra vez que esa ya la vi, bebé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí”.

Añade: “Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario”.