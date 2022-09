“Puse mi carrera en segundo plano para que pudiera jugar fútbol y ganar títulos”: Shakira rompe el silencio sobre Piqué

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, agregó.

“Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”, expresó.

“Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”, enfatizó, dejando saber que sus últimos meses no han sido color de rosa y a pesar de ello ha continuado haciendo música, para volver triunfal a su carrera, la cual abandonó por su sueño de construir una familia funcional.