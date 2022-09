Shakira y Piqué siguen sin lograr acuerdo por custodia de sus hijos

BARCELONA, ESPAÑA.- La separación de Shakira y Gerard Piqué podría complicarse más de lo pensando, y es que la pareja no ha logrado llegar a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos -Milan y Sasha-.

Según ha revelado una fuente cercana a los representantes legales del defensa del Barcelona, la negociación se encuentra en su momento más complicado porque las dos partes no terminan de lograr un entendimiento.

Y es que la colombiana propone mudarse con sus dos pequeños a su casa en Miami, mientras que el español quiere estar cerca de sus hijos, por lo que quiere que se queden a vivir en Barcelona.

“Seguimos las dos partes en negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo pero por el momento, no ha sido posible”, se reveló por parte de la fuente.

En los últimos días, los hijos de la pareja iniciaron las clases en España, sin embargo, esto no significa que ese vaya a ser su destino final.

Se conoce que de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, la pareja podría recurrir a los tribunales para arreglar la situación.

Por los momentos, los niños pasan una quincena con cada uno de ellos mientras se define la situación.

Shakira se encuentra establecida en la que era la casa familiar y Piqué se encuentra en la que era su casa de soltero y en la que supuestamente vive junto a su nueva novia Clara Chía Martí.

Cabe mencionar que la pareja no tendría conflictos en términos económicos ya que al no estar casados ni tener bienes en común no debería haber ningún conflicto.