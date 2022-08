BARCELONA, ESPAÑA.- Jordi Martín, fue el autor de las fotos de Gerard Piqué con su nueva pareja Clara Chía, que en los últimos días han dado la vuelta al mundo.

Las imágenes muestran a Gerard Piqué y sus risas, besos y abrazos con su nueva novia. En medio del proceso de separación con Shakira, el futbolista ya se deja ver de lo más enamorado de la joven de 23 años.

Sin embargo, esta semana Shakira fue captada en Barcelona, donde el fotógrafo logró conseguir unas instantáneas menos alegres que las del futbolista español.

Se trata de Shakira y sus hijos, quienes encontraban en el parque jugando, y en las cuales se evidencia la tristeza por la que atraviesa la cantante colombiana en ese momento.

“La vi más triste y desolada que nunca”, escribió Jordi junto a un video.

El fotógrafo dio las gracias a Shakira porque a pesar de estarla pasando mal le permitió grabarla en ese estado.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, le expresó.

Jordi aseguró que lleva 12 años siguiendo a Shakira y nunca la había visto tan triste.

Las fotografías de la cantante y sus hijos fueron tomadas un día después de la publicación de las imágenes de su ex con su actual novia. Razón por la que podría haberse encontrada afectada.

