Sin Bandera regresa a Honduras: ciudades confirmadas para su "Escenas Tour"

El dúo musical Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, confirmó su regreso a Honduras como parte de su gira internacional Escenas Tour, con presentaciones programadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Tras agotar entradas en varios países de América Latina, entre ellos Argentina, el grupo incluyó a Honduras dentro de su recorrido.
El anuncio fue realizado recientemente por la productora Conciertos Honduras, que detalló que ambos espectáculos forman parte de la agenda previa al lanzamiento de un nuevo sencillo previsto para finales de este año.
Con una trayectoria de más de dos décadas, Sin Bandera se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la balada pop en español.
En sus próximas veladas hondureñas interpretarán algunos de sus temas más reconocidos, entre ellos Entra en mi vida, Kilómetros, Sirena, Que lloro, Mientes tan bien y Suelta mi mano.
El regreso del dúo también marca la antesala de un nuevo ciclo artístico que se extenderá a lo largo de 2026, año en el que emprenderán una gira de mayor alcance internacional.
Hasta el momento no se han confirmado las fechas de presentación.