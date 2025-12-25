Los discos de 2026: Lanzamientos y regresos esperados, desde BTS a ¿Rihanna?

Rihanna: En febrero de este año fue la última vez que Rihanna habló de su noveno álbum de estudio y en aquel momento aseguraba que quería que saliera en 2025. Pero a las puertas de 2026, no ha vuelto a decir nada, aunque sus seguidores confían en que por fin se publique un disco que llegaría nada menos que diez años después de "Anti". En esta década, la cantante barbadense ha tenido tres hijos con A$AP Rocky y se ha centrado en sus marcas de ropa y belleza.