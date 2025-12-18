Julión Álvarez regresa a Honduras en 2026: aquí los detalles

El calendario musical del próximo año empieza a despejar incógnitas y una de ellas apunta al norte del país. Mediante un mensaje breve, difundido por canales oficiales, Julión Álvarez anunció su regreso a Honduras tras su exitosa presentación en Tegucigalpa, el pasado 15 de noviembre.
Esta vez será el turno para la ciudad de San Pedro Sula con la fecha fijada para el 25 de abril.
El recinto que se suma a la ruta centroamericana del intérprete será el Estadio Morazán.
E3Live, productora a cargo del evento y la misma que organizó su anterior presentación en Tegucigalpa, detalló que la boletería estará disponible desde mañana 19 de diciembre a partir de las 6:00 de la tarde.
Puede comprar sus boletos en la página oficial de eticket.com, dando inicio formal a la logística del espectáculo.
El anuncio llega semanas después de su presentación en el estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, un espectáculo de casi tres horas que repasó diversas etapas de su trayectoria.
Aquel repertorio incluyó temas que marcaron su consolidación en su faceta de solista, tales como "Rey sin reina", "Así fue", "Afuera está lloviendo", "Vibra perfecta", "Regalo de Dios" y "Ojos verdes".
Además de covers de estrellas mexicanas como Vicente Fernández, Los Broncos o Los Tigres del Norte.
Esto sin mencionar su sorpresiva presentación al compás de "Sopa de Caracol", de la agrupación hondureña Banda Blanca.
Así como canciones asociadas a su paso como vocalista de la Banda MS.
La nueva fecha confirma la continuidad de la gira "42 18" y refuerza la presencia del artista en la región.
Ahora con una parada que traslada el foco musical al Valle de Sula y anticipa una de las apuestas fuertes del calendario de espectáculos de 2026.