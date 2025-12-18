  1. Inicio
Julión Álvarez regresa a Honduras en 2026: aquí los detalles

Julión Álvarez confirmó su regreso a Honduras en 2026 con un concierto en San Pedro Sula; la boletería estará a la venta a partir de este 19 de diciembre

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 13:32
1 de 12

El calendario musical del próximo año empieza a despejar incógnitas y una de ellas apunta al norte del país. Mediante un mensaje breve, difundido por canales oficiales, Julión Álvarez anunció su regreso a Honduras tras su exitosa presentación en Tegucigalpa, el pasado 15 de noviembre.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
2 de 12

Esta vez será el turno para la ciudad de San Pedro Sula con la fecha fijada para el 25 de abril.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
3 de 12

El recinto que se suma a la ruta centroamericana del intérprete será el Estadio Morazán.

 Foto: Instagram | @lospasosdejulion
4 de 12

E3Live, productora a cargo del evento y la misma que organizó su anterior presentación en Tegucigalpa, detalló que la boletería estará disponible desde mañana 19 de diciembre a partir de las 6:00 de la tarde.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
5 de 12

Puede comprar sus boletos en la página oficial de eticket.com, dando inicio formal a la logística del espectáculo.

 Foto: Instagram | @lospasosdejulion
6 de 12

El anuncio llega semanas después de su presentación en el estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, un espectáculo de casi tres horas que repasó diversas etapas de su trayectoria.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
7 de 12

Aquel repertorio incluyó temas que marcaron su consolidación en su faceta de solista, tales como "Rey sin reina", "Así fue", "Afuera está lloviendo", "Vibra perfecta", "Regalo de Dios" y "Ojos verdes".

 Foto: Instagram | @lospasosdejulion
8 de 12

Además de covers de estrellas mexicanas como Vicente Fernández, Los Broncos o Los Tigres del Norte.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
9 de 12

Esto sin mencionar su sorpresiva presentación al compás de "Sopa de Caracol", de la agrupación hondureña Banda Blanca.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
10 de 12

Así como canciones asociadas a su paso como vocalista de la Banda MS.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
11 de 12

La nueva fecha confirma la continuidad de la gira "42 18" y refuerza la presencia del artista en la región.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
12 de 12

Ahora con una parada que traslada el foco musical al Valle de Sula y anticipa una de las apuestas fuertes del calendario de espectáculos de 2026.

 Foto: Instagram | @lospasosdejulion
