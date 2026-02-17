Confirman a Mckenna Grace como la nueva Daphne en serie de Scooby Doo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las franquicias más populares de los años 60 tendrá un refrescamiento desde la acción real. Scooby Doo regresa a la pantalla con guion de Netflix, que prepara una producción de la que no se sabe mucho hasta ahora. Pero en vista de que se acerca el rodaje de la producción, la plataforma de streaming ha revelado el primer nombre de su elenco principal: Mckenna Grace.

La actriz estadounidense de 19 años será la nueva Daphne en esta primera serie de acción real, tras la película del mismo formato que se realizó en 2002 y fue protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini. La serie fue anunciada oficialmente en marzo de 2025, y constará de ocho episodios. Falta conocer aún quiénes le darán vida a Fred, Velma, Shaggy y quién será la voz de Scooby-Doo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

El origen de Mystery Inc.

La sinopsis indica que la serie será una reinterpretación de cómo se conoció y formó el grupo Mystery Inc, durante su último verano en un campamento. La trama girará en torno a Shaggy y Daphne encontrándose otra vez en el campamento, y cómo descubren un misterioso caso que involucra a un cachorro de Gran Danés perdido (Scooby) que habría presenciado un asesinato sobrenatural. Al este par de amigos se sumarán Velma y Fred para resolver el misterio.

¿Cuándo será el estreno?