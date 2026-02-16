El documental de Netflix que expone el lado oscuro de America's Next Top Model

Un nuevo documental de Netflix expone las polémicas del reality show que marcó la televisión durante 15 años. Exparticipantes denuncian episodios de racismo, humillación y presiones extremas.
Tyra Banks reconoce por primera vez que cometió excesos en America's Next Top Model. El documental Reality Check: Inside America's Next Top Model, disponible en Netflix desde el 16 de febrero, recopila testimonios de concursantes y jueces sobre las controversias que marcaron el programa entre 2003 y 2018.
"Sabía que fui demasiado lejos", admite Banks en la serie de tres episodios dirigida por Mor Loushy y Daniel Sivan. La supermodelo accedió a ser entrevistada durante cuatro horas sin solicitar control editorial sobre el resultado final.
El documental centra su atención en exparticipantes que denuncian haber sufrido humillación corporal, discriminación racial y presiones para modificar su apariencia. Ebony Haith, concursante del primer ciclo en 2003, relata que los jueces describieron su piel como "áspera" y su personalidad como "demasiado dura".
"El hecho de que un programa estadounidense decidiera tomar a una chica negra de Nueva York llamada Ebony y decirle al mundo que la textura de su piel era demasiado rugosa", declara Haith, quien asegura que aún se está "recuperando" de la experiencia 23 años después.
Sophie Sumner, ganadora del ciclo 18, describe el programa estadounidense como mucho más agresivo que la versión británica. La modelo recuerda que el equipo de producción la convenció de realizar una sesión fotográfica en la Torre de Macao, de 338 metros de altura, durante una tormenta, a pesar de conocer su miedo a las alturas.
"Fue para conseguir el drama. Fue para conseguir las calificaciones", afirma Sumner, quien añade que no recibieron "ningún tipo de ayuda" durante las grabaciones. El documental también aborda el enfrentamiento de Banks con la concursante Tiffany Richardson en el ciclo cuatro. "¡Yo te apoyaba! ¡Todos te apoyábamos! ¿Cómo te atreves?", gritó Banks en un arrebato que se viralizó dos décadas después.
Jay Manuel, director creativo del programa, reconoce que "me di cuenta de que Tyra haría cualquier cosa por el éxito de su programa". Ken Mok, productor ejecutivo, confiesa: "Hubo un momento en que pensé 'Dios mío, creo que creamos un monstruo'".
Entre los episodios más cuestionados están las sesiones fotográficas donde las concursantes debían "cambiar de etnia". Dani Evans relata el procedimiento dental al que fue sometida para cerrar el espacio entre sus dientes. Keenyah Hill aparece conmovida al recordar un episodio de acoso sexual durante las grabaciones.
El programa alcanzó 100 millones de espectadores a nivel global y se emitió durante 24 temporadas. Durante la pandemia, una nueva generación descubrió el reality a través de redes sociales, generando intensos debates sobre sus métodos. No todas las exparticipantes apoyan el documental. Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada, rechazó participar. "Me parece absurdo que se psicoanalice el programa veinte años después con una mirada woke", escribió en sus redes sociales.