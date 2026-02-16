El documental de Netflix que expone el lado oscuro de America's Next Top Model

"Fue para conseguir el drama. Fue para conseguir las calificaciones", afirma Sumner, quien añade que no recibieron "ningún tipo de ayuda" durante las grabaciones. El documental también aborda el enfrentamiento de Banks con la concursante Tiffany Richardson en el ciclo cuatro. "¡Yo te apoyaba! ¡Todos te apoyábamos! ¿Cómo te atreves?", gritó Banks en un arrebato que se viralizó dos décadas después.