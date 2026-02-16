¿Quién era Robert Duvall, actor de El Padrino?

Nacido en 1931 en San Diego, California, Robert Duvall tuvo una formación académica y militar previa a la actuación que le otorgó una disciplina y una presencia escénica que lo distinguirían rápidamente de sus contemporáneos en la escena neoyorquina.
Su debut en la pantalla grande fue nada menos que en el clásico "To Kill a Mockingbird" (1962), donde interpretó al misterioso Boo Radley. Aunque no pronunció una sola palabra en toda la película, su capacidad para transmitir vulnerabilidad y misterio a través de la expresión física y la mirada captó la atención de la crítica y de los directores más influyentes de la época.
Sin embargo, el papel que lo catapultó a la inmortalidad cinematográfica fue el de Tom Hagen en "El Padrino" (1972) y su secuela. Como el "consigliere" de la familia Corleone, Duvall interpretó a un abogado de origen irlandés-alemán que se movía con una calma gélida y una lealtad inquebrantable en un mundo de violencia italiana, logrando una nominación al Óscar por su impecable contención.
A lo largo de los años 70 y 80, Duvall se convirtió en el actor predilecto para personajes con una autoridad moral o militar compleja. Su interpretación del teniente coronel Bill Kilgore en "Apocalypse Now" (1979) dejó para la historia del cine la icónica frase sobre el olor del napalm por la mañana, consolidando su imagen como un actor capaz de robarse cada escena en la que aparecía.
A pesar de haber sido nominado en múltiples ocasiones, el reconocimiento máximo de la Academia llegó en 1983 por su papel en "Tender Mercies" (Gracias y favores). En esta película, Duvall interpretó a un cantante de música country alcohólico en busca de redención, un papel para el cual incluso compuso y cantó sus propias canciones, demostrando su increíble versatilidad artística.
Duvall no solo se limitó a actuar frente a las cámaras; también exploró su faceta como director y guionista. Su proyecto más personal, "The Apostle" (1997), fue financiado por él mismo tras ser rechazado por varios estudios. En ella, dio vida a un carismático pero defectuoso predicador pentecostal, una actuación que muchos críticos consideran la mejor de su extensa trayectoria.
Su estilo de actuación se caracteriza por un naturalismo extremo y una meticulosa preparación. A diferencia de los actores de "el Método" que buscan la emoción interna, Duvall se enfoca en la observación de los detalles externos y el comportamiento humano real, lo que le permite desaparecer completamente en personajes que van desde vaqueros rudos hasta jueces sofisticados.
En el género del Western, Duvall es una figura legendaria, especialmente por su papel de Gus McCrae en la miniserie "Lonesome Dove" (1989). El actor ha declarado en varias ocasiones que este es su trabajo favorito, pues le permitió explorar la mitología del viejo oeste con una profundidad y un realismo que pocos actores han logrado alcanzar.
Incluso en su madurez, Duvall ha seguido activo y relevante en la industria. En 2015, se convirtió en el actor de mayor edad en ser nominado a un Óscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en "El Juez", demostrando que su talento no ha disminuido con el paso de los años y que su presencia sigue siendo sinónimo de calidad cinematográfica.
Fuera del set, Robert Duvall era conocido por su pasión por el tango argentino y su vida tranquila en su rancho de Virginia. Su legado es el de un "actor de actores", un profesional que ha preferido la excelencia interpretativa sobre el estrellato superficial, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte a través de personajes humanos, complejos y profundamente reales.