¿Quién era Robert Duvall, actor de El Padrino?

Sin embargo, el papel que lo catapultó a la inmortalidad cinematográfica fue el de Tom Hagen en "El Padrino" (1972) y su secuela. Como el "consigliere" de la familia Corleone, Duvall interpretó a un abogado de origen irlandés-alemán que se movía con una calma gélida y una lealtad inquebrantable en un mundo de violencia italiana, logrando una nominación al Óscar por su impecable contención.