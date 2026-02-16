BTS, un nuevo comienzo para la banda más famosa del K-pop

Hace casi cuatro año BTS se tomó una pausa para que sus miembros realizaran el servicio militar obligatorio. Pero el no hacerlo todos al mismo tiempo ha permitido que el nombre de BTS siga presente, aunque en estos años desde los proyectos individuales de sus miembros.
No obstante, explorar esa individualidad musical no hizo que se perdiera la raíz de su debut musical: la de equipo, y así lo dejaron claro los integrantes de la banda de K-pop en una entrevista para la revista GQ.
Cada uno es parte de un solo cuerpo que se llama BTS, y saberse en esa unión, complicidad y vínculo, hace que la existencia del grupo sea una realidad, tanto así que retoman su trayectoria nuevamente juntos.
“RM es como la identidad de BTS”, dice V en la entrevista. “Es el líder principal del grupo, de ahí que sienta mucha más presión que el resto. Yo no la suelo sentir tanto, pero él sí”. "Cada uno tiene su rol... El amor que se profesan entre ellos es real", dice sobre BTS Chris Martin, líder de Coldplay.
Los integrantes de BTS reconocen que este retorno musical mostrará una etapa más madura del grupo. Desde su debut en 2013 hasta su pausa en 2022 todos regresaron a una cotidianidad que no habían experimentado en casi una década, un respiro que finalmente era necesario para replantearse el porqué de BTS y el porqué de ellos como artistas.
Suga explica que el nuevo álbum, que han titulado Arirang, es el resultado de esta experiencia, con una diversidad de géneros y un sonido diferente al de trabajos anteriores. Algo que se ha visto también directamente influenciado por sus experiencias como solistas.
Cada miembro, con las experiencias de sus proyectos en solitario, ha crecido creativamente. Esto se refleja en cómo ahora todos aportan más en composición, producción e ideas, y no solo siguen una fórmula preestablecida.
“Lo que realmente me encantaba de trabajar en solitario es que puedes aprender más sobre tus gustos, especialmente cuando colaboras con leyendas de la música”, afirma J-Hope. “Y aprendes más sobre ti mismo, sobre tus propios matices, sobre tus gustos”, agrega.
En la entrevista destacan que, tras tiempo separados, han vuelto con una visión más reflexiva, lo que implica pensar más en el significado de lo que hacen como banda. RM dijo que el nuevo álbum puede “iluminar un poco esa confusión”, mostrando que ahora piensan con más profundidad sobre su sonido y su mensaje
El regreso de BTS ha generado gran expectativa, Arirang es su quinto álbum de estudio, y su lanzamiento implica toda una producción que está al nivel de la banda más famosa del K-pop.
El primer concierto será el 21 de marzo en Seúl, y será transmitido mundialmente por Netflix. El 27 de marzo será el estreno del documental BTS: The Return, también en la plataforma de streaming. Y en abril iniciarán su gira mundial, cuya venta de boletos se agotó en horas en las ciudades confirmadas.
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin. V y Jungkook, regresan para redefinir el futuro de BTS, y para buena noticia de sus fans, la banda se proyecta en el largo plazo.