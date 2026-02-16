La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke se casa con su colaborador musical

La actriz de Stranger Things contrajo matrimonio el Día de San Valentín en una ceremonia íntima en Nueva York. El cantautor pasó de ser su colaborador musical a convertirse en su esposo.
Maya Hawke tomó a todos por sorpresa al contraer matrimonio con Christian Lee Hutson el 14 de febrero de 2026. La ceremonia se celebró en la iglesia episcopal St George's de Nueva York, con la presencia de sus padres Uma Thurman y Ethan Hawke, además del elenco de Stranger Things.
La pareja mantuvo su relación en privado desde que se hicieron públicos en 2023. Sin embargo, Hawke dejó entrever su felicidad durante una entrevista en "The Zach Sang Show" en 2024. "No puedo recomendar lo suficiente salir con tus amigos", declaró. "Realmente te conocen como una persona que tiene sentimientos... Es lo mejor sentirse vista de esa manera".
Hutson nació en Kansas City, Misuri, y se mudó a California a los cinco años. Su obsesión con la guitarra comenzó a los 12 años, cuando su madre lo inscribió en clases del instrumento. El plan resultó contraproducente: Hutson abandonó la escuela tres años después para dedicarse completamente a la música.
El cantautor inició su carrera con Driftwood Singers entre 2010 y 2013. Ha publicado cinco álbumes como solista, tres coproducidos por Phoebe Bridgers. Hutson abrió para Bridgers durante su gira entre 2022 y 2023.
La colaboración profesional entre Hutson y Hawke comenzó en 2022 con el álbum "Moss" de la actriz. En 2024 trabajaron nuevamente juntos en "Chaos Angel", proyecto al que Hutson dedicó efusivos elogios en Instagram.
"[Ella es] verdaderamente una de las únicas personas que he conocido con el coraje de sacar lo más profundo y oscuro de su interior hacia la luz, sostenerlo allí, examinarlo realmente y elegir amarlo, con caos y todo", escribió Hutson, calificándola como "una fuerza imparable".
La pareja fue fotografiada besándose por primera vez en 2023. En marzo de 2025, Hutson se refirió a Hawke como su "prometida" durante el programa "SoCal Sound", y la actriz fue vista posteriormente luciendo un anillo de compromiso. Realizaron su debut en alfombra roja en abril de 2025.
Antes de su romance con Hawke, Hutson estuvo casado con la cantante Sharon Silva. No se ha revelado la fecha exacta de su divorcio.
La boda se celebró sin anuncio previo, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde el inicio.