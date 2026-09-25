Honduras será sede de reunión regional sobre innovación agropecuaria

Tegucigalpa, Honduras.- Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Honduras reunirá a investigadores, técnicos, productores y académicos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos y presentar avances científicos y tecnológicos que puedan aplicarse a la producción de alimentos. El país será sede de la 68.ª Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), un encuentro que durante cinco días abordará desde nuevas prácticas para el cultivo de granos básicos hasta alternativas para mejorar la producción ganadera, piscícola y apícola.

La reunión se desarrollará en Tela, Atlántida, bajo el lema “Manos a la tierra, alimentos en la mesa”. Será organizada por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con una programación que combinará conferencias magistrales, cursos especializados, exposiciones comerciales y mesas técnicas. Uno de los principales componentes será la presentación de investigaciones sobre maíz, frijol, arroz, sorgo, café, frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, cultivos vinculados directamente con la producción agrícola y alimentaria. La agenda pecuaria incluirá trabajos relacionados con bovinos, porcinos, caprinos y ovinos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse