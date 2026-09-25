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Honduras será sede de reunión regional sobre innovación agropecuaria

El encuentro reunirá en Tela a investigadores, técnicos, productores y académicos para presentar avances científicos y tecnológicos aplicados a la producción de alimentos

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:52
Honduras será sede de reunión regional sobre innovación agropecuaria

Uno de los principales objetivos del encuentro de expertos internacionales será mejorar la producción de los diferentes rubros en Honduras.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Honduras reunirá a investigadores, técnicos, productores y académicos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos y presentar avances científicos y tecnológicos que puedan aplicarse a la producción de alimentos.

El país será sede de la 68.ª Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), un encuentro que durante cinco días abordará desde nuevas prácticas para el cultivo de granos básicos hasta alternativas para mejorar la producción ganadera, piscícola y apícola.

Honduras será sede del encuentro internacional de investigadores agrícolas

La reunión se desarrollará en Tela, Atlántida, bajo el lema “Manos a la tierra, alimentos en la mesa”. Será organizada por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con una programación que combinará conferencias magistrales, cursos especializados, exposiciones comerciales y mesas técnicas.

Uno de los principales componentes será la presentación de investigaciones sobre maíz, frijol, arroz, sorgo, café, frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, cultivos vinculados directamente con la producción agrícola y alimentaria.

La agenda pecuaria incluirá trabajos relacionados con bovinos, porcinos, caprinos y ovinos.

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La agenda también incluirá piscicultura, apicultura, pastos, forrajes y productos lácteos.

Moisés Abraham Molina, ministro de Agricultura y Ganadería, señaló que el desafío es "convertir el conocimiento científico en herramientas que permitan producir más y en mejores condiciones".

“El 80 por ciento del futuro de nuestra agricultura está ligado a la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Apostar por la ciencia aplicada al campo significa producir más y mejor, generar oportunidades y fortalecer la seguridad alimentaria”, dijo Molina.

“La innovación no es un complemento de la agricultura: es uno de sus principales motores de desarrollo”, agregó el funcionario.

Por su parte, José Virgilio García, director de SAG-DICTA, expresó que “el encuentro permitirá conectar a investigadores, instituciones y especialistas de Centroamérica y el Caribe con delegaciones e invitados de América, Europa y Asia, abriendo espacios para cooperación científica, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos”.

Además de las jornadas académicas y técnicas, el programa incorporará actividades para mostrar a los participantes parte de la producción y riqueza cultural del país.

El PCCMCA llega a su edición 68 con el desafío de que los resultados de la investigación trasciendan las mesas técnicas y encuentren aplicación en el campo, donde los productores enfrentan el reto permanente de elevar la productividad y asegurar la producción de alimentos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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