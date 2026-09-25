Honduras será sede de reunión regional sobre innovación agropecuaria

Tegucigalpa, Honduras.- Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Honduras reunirá a investigadores, técnicos, productores y académicos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos y presentar avances científicos y tecnológicos que puedan aplicarse a la producción de alimentos.
El país será sede de la 68.ª Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), un encuentro que durante cinco días abordará desde nuevas prácticas para el cultivo de granos básicos hasta alternativas para mejorar la producción ganadera, piscícola y apícola.
La reunión se desarrollará en Tela, Atlántida, bajo el lema “Manos a la tierra, alimentos en la mesa”. Será organizada por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con una programación que combinará conferencias magistrales, cursos especializados, exposiciones comerciales y mesas técnicas.
Uno de los principales componentes será la presentación de investigaciones sobre maíz, frijol, arroz, sorgo, café, frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, cultivos vinculados directamente con la producción agrícola y alimentaria.
La agenda pecuaria incluirá trabajos relacionados con bovinos, porcinos, caprinos y ovinos.
La agenda también incluirá piscicultura, apicultura, pastos, forrajes y productos lácteos.
Moisés Abraham Molina, ministro de Agricultura y Ganadería, señaló que el desafío es "convertir el conocimiento científico en herramientas que permitan producir más y en mejores condiciones".
“El 80 por ciento del futuro de nuestra agricultura está ligado a la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Apostar por la ciencia aplicada al campo significa producir más y mejor, generar oportunidades y fortalecer la seguridad alimentaria”, dijo Molina.
“La innovación no es un complemento de la agricultura: es uno de sus principales motores de desarrollo”, agregó el funcionario.
Por su parte, José Virgilio García, director de SAG-DICTA, expresó que “el encuentro permitirá conectar a investigadores, instituciones y especialistas de Centroamérica y el Caribe con delegaciones e invitados de América, Europa y Asia, abriendo espacios para cooperación científica, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos”.
Además de las jornadas académicas y técnicas, el programa incorporará actividades para mostrar a los participantes parte de la producción y riqueza cultural del país.
El PCCMCA llega a su edición 68 con el desafío de que los resultados de la investigación trasciendan las mesas técnicas y encuentren aplicación en el campo, donde los productores enfrentan el reto permanente de elevar la productividad y asegurar la producción de alimentos.