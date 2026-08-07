Lanzan estrategia de incentivos para impulsar la producción agrícola en Honduras

En respuesta a este panorama, el Gobierno presentó la Estrategia de Incentivos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario 2026-2030, un plan que busca atraer inversiones, modernizar la producción y fortalecer las cadenas de valor para dinamizar el crecimiento del campo.

Tegucigalpa, Honduras.- Golpeado por el cambio climático , las limitaciones de financiamiento y el rezago tecnológico, el sector agroalimentario hondureño enfrenta el reto de aumentar su productividad y competitividad para sostener su aporte a la economía nacional.

La iniciativa, desarrollada con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pretende facilitar inversiones que generen trabajo, incorporen tecnología y mejoren la competitividad de los productores, en un sector que aporta cerca del 13 % del producto interno bruto (PIB) y representa cerca del 23 % del empleo nacional.

Además, aporta más del 35 % de las exportaciones hondureñas, por lo que las autoridades consideran que su fortalecimiento es clave para impulsar el crecimiento económico y aumentar la capacidad productiva del país.

Durante la presentación, el secretario general del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), José Ricardo Fuentes, destacó que la estrategia pretende convertir la inversión en un motor de desarrollo económico.

Por su parte, la representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, señaló que el desafío consiste en canalizar recursos hacia un sector que enfrenta muchas limitaciones. En ese sentido, explicó que la estrategia busca reducir los riesgos para los inversionistas y facilitar el acceso a nuevos mercados para los productores.