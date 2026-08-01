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Mujeres garífunas presentan propuestas de desarrollo económico al presidente Nasry Asfura

Entre las iniciativas destacan la producción de casabe, proyectos tecnológicos y acciones para visibilizar el talento femenino en sus comunidades, para generar más oportunidades

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 17:06
Mujeres garífunas presentan propuestas de desarrollo económico al presidente Nasry Asfura

La Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito busca apoyo a emprendimientos liderados por mujeres garífunas.

Foto cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito sostuvieron una reunión con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, donde presentaron una serie de propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico de las mujeres garífunas y ampliar las oportunidades para sus emprendimientos.

La delegación estuvo encabezada por Jade Martínez, presidenta de la organización, quien explicó que uno de los propósitos del encuentro fue agradecer el respaldo brindado por el Gobierno al evento “100 Mujeres Garífunas de Éxito”, realizado recientemente para reconocer a mujeres destacadas por sus aportes en distintos ámbitos del país.

Además del agradecimiento, las representantes plantearon la necesidad de dar mayor visibilidad al trabajo y talento de las mujeres garífunas reconocidas en esa actividad. Según Martínez, se busca que esos perfiles puedan servir como referencia e inspiración para otras mujeres de sus comunidades.

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Durante la reunión también se discutieron iniciativas de apoyo a emprendimientos liderados por mujeres garífunas. Entre los proyectos mencionados figuran la producción de casabe y el impulso de productos tecnológicos, considerados por la organización como alternativas para generar ingresos y promover el crecimiento económico local.

Martínez señaló que encontraron apertura por parte del mandatario para escuchar los planteamientos de la plataforma. “Percibimos no solamente una buena voluntad, sino también un interés de apoyo a la mujer garífuna”, expresó al concluir el encuentro.

La dirigente calificó la reunión como positiva y destacó que el espacio permitió no solo exponer las necesidades de las mujeres garífunas, sino también presentar propuestas que, a juicio de la organización, pueden contribuir al desarrollo económico y social de sus comunidades y del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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