Mujeres garífunas presentan propuestas de desarrollo económico al presidente Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito sostuvieron una reunión con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, donde presentaron una serie de propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico de las mujeres garífunas y ampliar las oportunidades para sus emprendimientos.

La delegación estuvo encabezada por Jade Martínez, presidenta de la organización, quien explicó que uno de los propósitos del encuentro fue agradecer el respaldo brindado por el Gobierno al evento “100 Mujeres Garífunas de Éxito”, realizado recientemente para reconocer a mujeres destacadas por sus aportes en distintos ámbitos del país.

Además del agradecimiento, las representantes plantearon la necesidad de dar mayor visibilidad al trabajo y talento de las mujeres garífunas reconocidas en esa actividad. Según Martínez, se busca que esos perfiles puedan servir como referencia e inspiración para otras mujeres de sus comunidades.