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Cerca de 6,000 Mipymes hondureñas cerraron en julio, reporta ANMIPH

El representante del sector Mipyme, Efraín Rodríguez, informó que en el mes pasado unas 6 mil entidades cerraron, dejando la pérdida de unos 20 mil empleos

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 16:28
Cerca de 6,000 Mipymes hondureñas cerraron en julio, reporta ANMIPH

Las Mipymes diversos obstáculos para salir a flote. Entre ellos, el encarecimiento de productos, de la tarifa eléctrica y la falta de acceso a crédito

 Foto: archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Efraín Rodríguez, informó que en el pasado mes de julio cerraron 6,000 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Rodríguez expresó que los constantes racionamientos energéticos han golpeado a los pequeños y medianos negocios, orillándolos a tener que dar por finalizadas sus operaciones.

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"Muchas han tenido que cerrar y otras están a punto de cerrar. Esto nos genera pérdidas de ingresos", comentó a Radio Cadena Voces.

Seguidamente, indicó que estas 6 mil entidades generaban alrededor de 20 mil empleos en todo el país. Además, dijo que las pérdidas del sector Mipyme ronda en los 500 millones de lempiras.

Los obstáculo para las Mipymes no solo han sido por los racionamientos, sino también por el aumento de la tarifa eléctrica por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

"Este ha sido un año bastante díficil, considerando el incremento que se dio del 24% en el primer semestre del año en las tarifas de la ENEE", agregó.

Las microempresas lideraron el 74.8% de los establecimientos económicos

Además de los problemas en el sector eléctrico, señaló que este rubro también ha tenido que afrontar las consecuencias del incremento de los combustibles y las materias primas. De igual forma, la falta de acceso a créditos ha sido una limitante.

"No podemos avanzar y llenar nuestras expectativas de poder superarnos en el sector empresarial", declaró.

Las Mipymes son uno de los pilares de las economía nacional. De acuerdo a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), 7 de cada 10 empleos en el país son generados por este sector. A su vez, estas aportan en alrededor del 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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