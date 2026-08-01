Cerca de 6,000 Mipymes hondureñas cerraron en julio, reporta ANMIPH

Tegucigalpa, Honduras.- El representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Efraín Rodríguez, informó que en el pasado mes de julio cerraron 6,000 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Rodríguez expresó que los constantes racionamientos energéticos han golpeado a los pequeños y medianos negocios, orillándolos a tener que dar por finalizadas sus operaciones.

"Muchas han tenido que cerrar y otras están a punto de cerrar. Esto nos genera pérdidas de ingresos", comentó a Radio Cadena Voces. Seguidamente, indicó que estas 6 mil entidades generaban alrededor de 20 mil empleos en todo el país. Además, dijo que las pérdidas del sector Mipyme ronda en los 500 millones de lempiras. Los obstáculo para las Mipymes no solo han sido por los racionamientos, sino también por el aumento de la tarifa eléctrica por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). "Este ha sido un año bastante díficil, considerando el incremento que se dio del 24% en el primer semestre del año en las tarifas de la ENEE", agregó.