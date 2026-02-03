Las microempresas lideraron el 74.8% de los establecimientos económicos

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de 2025 se registraron 288,295 establecimientos económicos en el territorio hondureño, de los que el 74.8% correspondieron a microempresas.

Así lo destacó un reporte del Consejo Hondureño de la Empresa Hondureña (Cohep) elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Ese porcentaje equivale a 215,645 de estos negocios que abarca pulperías, barberías y establecimientos que realizan actividades similares.

Solo 30,848 de estos negocios fueron pequeñas empresas, un 10.7%, entre los que destacaron: minimercados y talleres especializados locales.

En el caso de las medianas y grandes empresas les correspondió el 1.8% y 1.2%, respectivamente.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

El 75% del total de estos establecimientos se aglutinan en Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Comayagua y Yoro.

En tres departamentos, específicamente Cortés, Francisco Morazán y Copán se concentran el 89% de la gran empresa.