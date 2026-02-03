  1. Inicio
  2. · Economía

Las microempresas lideraron el 74.8% de los establecimientos económicos

Se trata de 215,645 de los negocios registrados en el país durante el año pasado. En siete departamentos se concentran este tipo de empresas

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 13:36
Las microempresas lideraron el 74.8% de los establecimientos económicos

Desde hace algunas décadas las microempresas son las mayores generadoras de fuentes de empleo a nivel nacional.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de 2025 se registraron 288,295 establecimientos económicos en el territorio hondureño, de los que el 74.8% correspondieron a microempresas.

Así lo destacó un reporte del Consejo Hondureño de la Empresa Hondureña (Cohep) elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Ese porcentaje equivale a 215,645 de estos negocios que abarca pulperías, barberías y establecimientos que realizan actividades similares.

Solo 30,848 de estos negocios fueron pequeñas empresas, un 10.7%, entre los que destacaron: minimercados y talleres especializados locales.

En el caso de las medianas y grandes empresas les correspondió el 1.8% y 1.2%, respectivamente.

El 75% del total de estos establecimientos se aglutinan en Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Comayagua y Yoro.

En tres departamentos, específicamente Cortés, Francisco Morazán y Copán se concentran el 89% de la gran empresa.

En Honduras, las mipymes generan 70% de los empleos en el 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias