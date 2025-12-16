Sancionan a 1,600 empresas por incumplir la Ley del Consumidor en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) presentó los resultados de su gestión correspondiente al período 2023-2025, en los que destacó avances en atención ciudadana, educación al consumidor y fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control del mercado.
La institución subrayó que, durante estos tres años, se consolidaron acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en todo el país, mediante inspecciones, verificaciones especializadas y procesos sancionatorios.
Entre los principales logros en materia de fiscalización, José Santos Cabrera, director de la DGPC, informó que se recaudaron L45 millones a favor del Estado de Honduras y L35 millones en beneficio directo de los consumidores.
“Este último monto corresponde a los procesos de conciliación, cuando las empresas devuelven el dinero a los consumidores”, explicó Cabrera.
El funcionario añadió que, durante el período evaluado, 1,600 empresas fueron sancionadas por incumplir la normativa vigente en materia de protección al consumidor.
Asimismo, detalló que la DGPC supervisó 21,774 empresas a nivel nacional, realizó 821 revisiones especializadas y ejecutó 1,627 inspecciones en gasolineras y empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo, como parte de las acciones de control y vigilancia del mercado.
Por otra parte, la institución autorizó 6,046 libros y aplicó multas que suman alrededor de 75 millones de lempiras, cifras que reflejan un mayor control sobre prácticas comerciales irregulares.
En el área de atención al consumidor, la DGPC atendió 3,756 denuncias presenciales y realizó 3,198 audiencias de conciliación, de las cuales 1,144 concluyeron con acuerdos favorables para los usuarios afectados.
Estas conciliaciones permitieron la recuperación de 27.7 millones de lempiras a favor de los consumidores, mientras que en procesos de preconciliación se restituyeron otros 4.9 millones, informó la institución.
La institución también amplió canales de atención alternos, registrando 1,595 gestiones por correo electrónico, 685 consultas vía Facebook, 2,040 llamadas atendidas en la línea 115 y 3,029 consultas por WhatsApp, lo que permitió cerrar el período con 8,437 expedientes finalizados.
En el ámbito educativo, capacitó a 2,978 consumidores y desarrolló 189 jornadas formativas dirigidas a empresas, estudiantes y trabajadores, además de elaborar informes comparativos de precios y bases estadísticas para apoyar la economía familiar.
La entidad indicó que se realizó la creación del Observatorio Nacional de Precios, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).