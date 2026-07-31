Educación comienza revisión para el rediseño del Currículo Nacional Básico

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) inició el proceso de revisión y actualización del diseño del Currículo Nacional Básico (CNB), como parte de las acciones para adecuar los contenidos educativos a las nuevas demandas pedagógicas y del contexto nacional. La primera jornada, desarrollada por la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, contó con la participación de al menos 500 educadores de distintos niveles educativos, quienes comenzaron el análisis de áreas clave del currículo vigente. Del total de participantes, 100 docentes de Educación Prebásica trabajaron en la revisión de herramientas pedagógicas en las asignaturas de Inglés y Matemáticas, consideradas fundamentales en el desarrollo temprano de competencias.

Mientras que 400 maestros de Educación Básica participaron en mesas técnicas acompañados por autoridades departamentales de Copán, Olancho, El Paraíso y Atlántida, en donde se discutieron ajustes a contenidos, metodologías y enfoques de enseñanza. De acuerdo a las autoridades de la Educación, este proceso busca fortalecer las bases del aprendizaje y responder a los desafíos actuales del sistema educativo, incluyendo brechas de calidad, rezago académico y la necesidad de modernizar la enseñanza. En los últimos años, el currículo nacional ha sido objeto de múltiples intentos de reforma orientados a actualizar competencias, incorporar habilidades digitales y mejorar la enseñanza de áreas como Matemáticas, Ciencias e Inglés.