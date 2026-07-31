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Educación comienza revisión para el rediseño del Currículo Nacional Básico

El nuevo currículo del sistema educativo adecuará sus contenidos al contexto nacional y a las demandas pedagógicas actuales bajo la metodología STEAM.

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 15:16
Educación comienza revisión para el rediseño del Currículo Nacional Básico

Como parte de la primera fase para reformar el Currículo Nacional Básico, docentes de prebásica y básica revisaron el vigente documento.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) inició el proceso de revisión y actualización del diseño del Currículo Nacional Básico (CNB), como parte de las acciones para adecuar los contenidos educativos a las nuevas demandas pedagógicas y del contexto nacional.

La primera jornada, desarrollada por la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, contó con la participación de al menos 500 educadores de distintos niveles educativos, quienes comenzaron el análisis de áreas clave del currículo vigente.

Del total de participantes, 100 docentes de Educación Prebásica trabajaron en la revisión de herramientas pedagógicas en las asignaturas de Inglés y Matemáticas, consideradas fundamentales en el desarrollo temprano de competencias.

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Mientras que 400 maestros de Educación Básica participaron en mesas técnicas acompañados por autoridades departamentales de Copán, Olancho, El Paraíso y Atlántida, en donde se discutieron ajustes a contenidos, metodologías y enfoques de enseñanza.

De acuerdo a las autoridades de la Educación, este proceso busca fortalecer las bases del aprendizaje y responder a los desafíos actuales del sistema educativo, incluyendo brechas de calidad, rezago académico y la necesidad de modernizar la enseñanza.

En los últimos años, el currículo nacional ha sido objeto de múltiples intentos de reforma orientados a actualizar competencias, incorporar habilidades digitales y mejorar la enseñanza de áreas como Matemáticas, Ciencias e Inglés.

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Las actuales autoridades aseguraron que luego de 23 años de vigencia, el CNB contará con una reforma que se enfocará en el modelo pedagógico STEAM, que hace referencia a las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Las autoridades educativas plantean la urgencia de alinear el currículo con las demandas del mercado laboral, incorporando habilidades técnicas, pensamiento crítico y competencias digitales desde etapas tempranas.

La Seduc no ha detallado aún un cronograma completo para la implementación de los cambios al DCNB, aunque se espera que las jornadas de revisión continúen con la participación de más docentes y especialistas a nivel nacional.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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