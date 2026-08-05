Ley de Alivio Financiero al Productor abre una nueva etapa para el sector agrario de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro entró en vigor tras la publicación del decreto No. 128-2026 en el diario oficial La Gaceta, habilitando mecanismos de refinanciamiento, acceso al crédito y seguros subsidiados para fortalecer la producción agropecuaria nacional. La normativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), busca brindar respuesta a los principales desafíos que enfrenta el sector productivo, entre ellos los efectos del cambio climático, incremento de los costos de producción, alza de los combustibles y dificultades para acceder a financiamiento.

Entre las principales disposiciones, la ley permite la readecuación de obligaciones crediticias hasta por un plazo de 15 años, con el objetivo de facilitar la recuperación financiera de productores agropecuarios y garantizar la continuidad de sus actividades productivas. El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, destacó que "esta normativa representa una herramienta para mejorar las condiciones financieras de los productores, quienes podrán acceder a alternativas de refinanciamiento y mecanismos de protección frente a los riesgos que afectan al sector". Asimismo, la ley establece la creación de un seguro agropecuario destinado a cubrir pérdidas ocasionadas por eventos climáticos y otros riesgos productivos.