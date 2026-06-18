Más de 100,000 pequeños productores se beneficiarán con la Ley de Alivio Financiero

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de frenar el ahogamiento financiero que sufren miles de productores hondureños debido a los embates climáticos, el pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro. La iniciativa de ley, presentada por el dictamen de la Comisión Especial de Reactivación Agropecuaria, se admitió tras considerar la urgencia de rescatar la producción nacional, la cual representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 35% del empleo de la Población Económicamente Activa (PEA). El nuevo estamento legal, que se venía socializando desde hace mes y medio por parte de la comisión de agricultura y ganadería, permitirá una reestructuración de deudas masiva en el sistema financiero de la banca nacional, ofreciendo tasas del 2% anual y un plazo de hasta 15 años.

Con esto, las autoridades del Legislativo buscan desburocratizar el campo, mitigar la mora y dotar de competitividad al sector productivo, el cual arrastra severas dificultades acumuladas desde el huracán Mitch hasta eventos climáticos recientes. "Este decreto les va a otorgar un alivio para buscar la readecuación de deudas en el sistema financiero de la banca nacional; les va a otorgar mayor plazo para sus pagos, un interés más bajo, y con esto esperamos reactivar el sector agrícola de Honduras", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. La normativa aprobada establece de forma rigurosa las fechas de corte para los beneficiarios que busquen el saneamiento de sus carteras en mora, tanto en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) como en Senprende. Los productores del sector agropecuario general y las Empresas Asociativas Campesinas dispondrán de una fecha de corte fijada al 31 de diciembre de 2023. Por su parte, los sectores de arroceros, salineros y los pequeños y medianos camaroneros fueron incluidos con un límite fijado al 31 de diciembre de 2025. Una de las innovaciones del decreto es la incorporación de un subsidio estatal de 100 millones de lempiras anuales para el Seguro Agropecuario Obligatorio, destinado a cubrir la prima de pequeños productores de maíz, arroz y frijol hasta un límite de 70 manzanas. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) regulará los fondos, exigiendo este seguro al 100% en áreas financiadas que no cuenten con sistemas de riego artificiales. "Tiene una modalidad nueva este decreto, un seguro agrícola para el que se está estableciendo con Finanzas una partida presupuestaria para establecerle un dictamen que venimos por más de mes y medio estando en la socialización, lo podamos enviar a su sanción y esté publicado la próxima semana, para que los sectores productivos puedan hacer uso de ello", manifestó Zambrano.

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