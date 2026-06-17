“No voy a agendar un tema que vendría a privatizar la ENEE”, afirma Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de una intensa confrontación política y acusaciones de la oposición sobre una presunta privatización encubierta, el Congreso Nacional inicia este miércoles 17 de junio el segundo debate del proyecto de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Ante las críticas, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, salió al paso para defender la iniciativa enviada por el Ejecutivo, tildando de "cínicos" a los opositores y asegurando que la propuesta busca rescatar las finanzas del país y de la estatal. ​“Quieren engañar a la gente, nosotros aquí le estamos aclarando al pueblo hondureño, no existe privatización, esto más se lo digo yo como presidente del Congreso, no voy a agendar un tema que sería en contra de la institución, en contra de la empresa, en contra de los trabajadores, en contra del pueblo hondureño y que vendría a privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, aseveró Zambrano.

​El titular del Congreso argumentó que la situación financiera de la estatal eléctrica es insostenible, detallando que las pérdidas anuales actuales oscilan entre los 16,000 y 18,000 millones de lempiras. Según Zambrano, esta determinación debió tomarse hace 12 años, y continuar postergándola por "cálculos políticos" volvería la deuda completamente impagable el próximo año. ​"El presidente Nasry Asfura ha enviado esta iniciativa y él habló claramente, es para rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", apuntó Zambrano. ​Zambrano enfatizó que el Congreso Nacional mantiene un escenario de diálogo y consenso permanente con las bancadas del partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre), PINU y la Democracia Cristiana. ​Para la sesión de este día, también se tiene prevista la participación del gerente de la ENEE y de la Comisión de Energía, quienes presentarán un resumen detallado del dictamen.