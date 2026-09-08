Productores de papa y cebolla piden acciones al gobierno para frenar el ingreso ilegal

Tegucigalpa, Honduras.- Los ​​​​productores de papa y cebolla solicitaron este martes al gobierno tras una jornada de diálogo aplicar las medidas necesarias para proteger la producción y comercialización nacional. El reclamo fue planteado durante una reunión entre productores de la zona de Ocotepeque y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en la que también se analizaron las principales dificultades que enfrenta el sector. Como parte de las medidas planteadas, la SAG trabaja en una propuesta de reglamento para los sectores de papa y cebolla, con la que busca establecer reglas para la producción y comercialización de ambos productos.

Héctor Hernández, productor de papa, destacó la importancia de contar con la normativa para enfrentar el ingreso de productos provenientes de otros países. “El reglamento es importante porque nos generará protección en el proceso de comercialización y ayudará a evitar el contrabando de productos desde otros países”, manifestó Hernández. Además del reglamento, el viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, anunció apoyo con fertilizantes para los productores que aprovechen la actual ventana de siembra.

“Estamos planteando a los productores de ambos rubros aprovechar la ventana de siembra, para lo que los estaremos apoyando con fertilizantes”, señaló Peña. La SAG también plantea promover el consumo de productos frescos de origen nacional para fortalecer los vínculos entre productores, comercializadores y consumidores. El objetivo, según la Secretaría, es estimular la demanda de papa y cebolla producidas en Honduras y generar mayores oportunidades de comercialización para los agricultores.

Producción nacional