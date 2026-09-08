Productores de papa y cebolla piden acciones al gobierno para frenar el ingreso ilegal

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores de papa y cebolla solicitaron este martes al gobierno tras una jornada de diálogo aplicar las medidas necesarias para proteger la producción y comercialización nacional.
El reclamo fue planteado durante una reunión entre productores de la zona de Ocotepeque y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en la que también se analizaron las principales dificultades que enfrenta el sector.
Como parte de las medidas planteadas, la SAG trabaja en una propuesta de reglamento para los sectores de papa y cebolla, con la que busca establecer reglas para la producción y comercialización de ambos productos.
Héctor Hernández, productor de papa, destacó la importancia de contar con la normativa para enfrentar el ingreso de productos provenientes de otros países.
“El reglamento es importante porque nos generará protección en el proceso de comercialización y ayudará a evitar el contrabando de productos desde otros países”, manifestó Hernández.
Además del reglamento, el viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, anunció apoyo con fertilizantes para los productores que aprovechen la actual ventana de siembra.
“Estamos planteando a los productores de ambos rubros aprovechar la ventana de siembra, para lo que los estaremos apoyando con fertilizantes”, señaló Peña.
La SAG también plantea promover el consumo de productos frescos de origen nacional para fortalecer los vínculos entre productores, comercializadores y consumidores.
El objetivo, según la Secretaría, es estimular la demanda de papa y cebolla producidas en Honduras y generar mayores oportunidades de comercialización para los agricultores.
Producción nacional
El consumo nacional de cebolla se estima entre 78 y 84 contenedores mensuales, equivalentes a aproximadamente 2.2 millones de kilogramos, según los datos oficiales. Cada contenedor representa un promedio de 27,000 kilogramos.
En el caso de la papa, Honduras produce aproximadamente 1.3 millones de quintales, una cantidad que, según la SAG, permite abastecer el mercado nacional.
Parte de esta producción también se comercializa en El Salvador y Nicaragua, lo que genera actividad económica para productores de Intibucá, Ocotepeque, Francisco Morazán y las zonas altas de La Paz.
La propuesta de reglamento se suma así a las medidas planteadas por el Gobierno para los productores de papa y cebolla, mientras el sector mantiene como una de sus principales preocupaciones el ingreso ilegal de producto.
Los productores solicitan medir el impacto de esta situación, cuánto producto ingresa de manera ilegal, qué pérdidas genera para el rubro y sobre todo, tomar acciones concretas para combatir el contrabando.