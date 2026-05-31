Productores acuerdan plan para garantizar cosecha de papa en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades gubernamentales y productores de papa acordaron fortalecer la planificación del sector para el ciclo agrícola 2026-2027, con el objetivo de garantizar la producción nacional, la estabilidad del mercado y el abastecimiento del tubérculo en el país. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en coordinación con el Comité Nacional de la Cadena de Papa, estableció la cuota oficial para la importación de semilla certificada como parte de una estrategia orientada a asegurar la productividad del cultivo y la sostenibilidad del rubro. Las autoridades informaron que el acuerdo contempla la importación de 84 contenedores de semilla de papa, equivalentes a aproximadamente 2 millones de kilogramos. Este volumen tendría una capacidad productiva superior a 1.3 millones de quintales, considerada clave para abastecer la demanda nacional y sostener la cadena productiva.

Las autoridades destacaron que la medida busca fortalecer la producción nacional, proteger el mercado local y garantizar el acceso a semilla certificada de alta calidad fitosanitaria para los productores hondureños. El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, explicó que “el acuerdo fue consensuado entre los actores de la Cadena Nacional de Papa y forma parte de una planificación integral para mantener la estabilidad del rubro”.