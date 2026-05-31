Productores acuerdan plan para garantizar cosecha de papa en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades gubernamentales y productores de papa acordaron fortalecer la planificación del sector para el ciclo agrícola 2026-2027, con el objetivo de garantizar la producción nacional, la estabilidad del mercado y el abastecimiento del tubérculo en el país.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en coordinación con el Comité Nacional de la Cadena de Papa, estableció la cuota oficial para la importación de semilla certificada como parte de una estrategia orientada a asegurar la productividad del cultivo y la sostenibilidad del rubro.
Las autoridades informaron que el acuerdo contempla la importación de 84 contenedores de semilla de papa, equivalentes a aproximadamente 2 millones de kilogramos. Este volumen tendría una capacidad productiva superior a 1.3 millones de quintales, considerada clave para abastecer la demanda nacional y sostener la cadena productiva.
Las autoridades destacaron que la medida busca fortalecer la producción nacional, proteger el mercado local y garantizar el acceso a semilla certificada de alta calidad fitosanitaria para los productores hondureños.
El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, explicó que “el acuerdo fue consensuado entre los actores de la Cadena Nacional de Papa y forma parte de una planificación integral para mantener la estabilidad del rubro”.
Mientras que el productor de papa, Juan José Rivas, señaló que “este tipo de decisiones contribuye a mantener el equilibrio entre oferta y demanda, fortaleciendo la producción nacional y generando certidumbre para miles de familias productoras en departamentos como Intibucá, La Paz y Ocotepeque”.
El sector productivo resaltó que el cultivo de papa genera más de 20 mil empleos directos e indirectos, dinamizando la economía rural y permitiendo a las familias invertir en educación, alimentación, sistemas de riego, equipos de producción y el cumplimiento de compromisos financieros.
Asimismo, indicaron que la estabilidad del rubro beneficia a múltiples actividades económicas vinculadas, como el transporte, talleres mecánicos, comercio local y distribuidores de insumos agrícolas.
“Estamos buscando una sostenibilidad entre la oferta y la demanda. Este acuerdo es muy importante para todos los actores de la cadena y esperamos que se cumpla para beneficio del sector”, expresó otro de los representante del cultivo de papa.
En Honduras se producen aproximadamente 1.3 millones de quintales de papa, lo que abastece el mercado nacional.
Parte de la producción se comercializa hacia mercados de El Salvador y Nicaragua, fortaleciendo la economía de los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, Francisco Morazán y las zonas altas del departamento de La Paz.