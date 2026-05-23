Gobierno prioriza producción nacional de cebolla y frena importaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la comercialización local de cebollas y garantizar la estabilidad del mercado interno, productores y gobierno alcanzaron acuerdos que buscan proteger la producción nacional y evitar la importación durante la temporada de cosecha. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) explicaron que las decisiones sobre importaciones se basan en el análisis del comportamiento de la producción local, la demanda del mercado y la disponibilidad del producto. En ese contexto, los productores de cebolla que mantuvieron esta semana una protesta en la zona de El Zamorano alcanzaron consensos con el Gobierno, los mismos están orientado a fortalecer la producción nacional y supervisar el ingreso de importaciones durante la temporada de cosecha.

En la presente temporada los productores estiman una producción de alrededor de 700,000 sacos de cebolla, de los cuales 200,000 aún se encuentran en condiciones óptimas para el consumo nacional, lo que permitiría abastecer el mercado durante los próximos meses.

El Gobierno confirmó que, de febrero a la fecha, no se han otorgado permisos de importación debido al abastecimiento del mercado con producción nacional. El titular de la SAG, Moisés Molina, informó que "como parte de los acuerdos se aplicará el Acuerdo Ministerial No. 038-2025, mediante el cual se establece la elaboración de dictámenes técnicos sobre estacionalidad, riesgos sanitarios, áreas cultivadas y proyecciones de producción antes de autorizar importaciones durante la cosecha nacional", dijo. Además, se anunció que a partir de la próxima semana se realizará un levantamiento nacional del censo de producción y áreas cultivadas de cebolla, en coordinación con los productores, con el objetivo de fortalecer la planificación y el ordenamiento del mercado.