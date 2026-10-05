Carla Paredes critica al gobierno de Asfura por querer comprar un hospital privado

Tegucigalpa, Honduras.- La exministra de Salud (2024-2025) en la administración de Xiomara Castro, Carla Paredes, cuestionó la intención del gobierno de Nasry Asfura de querer comprar un hospital privado bajo el argumento de descongestionar al Hospital Escuela.
En declaraciones a HCH, la exfuncionaria criticó el planteamiento anunciado días atrás por el presidente Asfura, señalando que la capacidad que tiene un centro médico privado es muy inferior a la de un hospital público.
"En el sector privado, ni uniéndolos a todos llega a juntar 500 camas porque lo que tienen son 20, 30, 40 camas, 60 el que más tiene. El Hospital Escuela tiene 1,400 camas censables, ¿van a comprar uno de 40 para descongestionar el Hospital Escuela?", expresó.
Asimismo, señaló que la saturación del Hospital Escuela se debe a varios factores como el cierre de la atención primaria en otros hospitales públicos, el cierre de quirófanos, clínicas, despidos de médicos y la no continuación de horarios extendidos.
Además, comparó la intención de adquirir un hospital privado con el caso de los hospitales móviles en 2020 en el marco de la pandemia de covid-19, hechos que ocurrieron durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández.
Entre marzo y abril de ese año, el Estado de Honduras compró ocho de este tipo de hospitales por un monto de 47.5 millones de dólares (1,174 millones de lempiras en ese entonces), pese a que estos terminaron siendo un perjuicio económico para el Estado al no reunir las condiciones para tratar a los pacientes que habían contraído esta enfermedad.
"Lo que les encanta es la chatarra. Ahí vinieron los hospitales móviles chatarra. Ahora quieren entrarle a otra chatarra", fustigó.
Por otro lado, dijo desconocer por qué no han iniciado la construcción de los hospitales de trauma, afirmando que "eso se quedó listo para la licitación. Ya estaban diseñados, los diseños aprobados, los terrenos en ley, solo para licitarlos internacionalmente, que eso lo tuvimos que retirar nosotros porque no daba el tiempo para que nosotros pudiéramos hacerlo".
De acuerdo a lo manifestado por Asfura, el objetivo de adquirir un hospital privado es para "quitarle ese gran trabajo, esa gran carga que tiene el Hospital Escuela. Queremos llevar la consulta externa y emergencia a este hospital para que el Hospital Escuela pueda trabajar”.
Hasta la fecha, no se han brindado detalles sobre el hospital que contemplan comprar y el monto que destinarán para su adquisición.