Honduras presenta hoja de ruta para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Tegucigalpa, Honduras.-La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2030 (ENBPAH), que es la hoja de ruta que orientará durante los próximos años las acciones de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio nacional, fue presentada por Honduras. El instrumento fue dado a conocer por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). La implementación permitirá incorporar la biodiversidad en la planificación territorial, las actividades productivas y las decisiones de desarrollo.

Además de fortalecer el conocimiento científico, la gobernanza ambiental y la movilización de recursos para su conservación. El enfoque adquiere especial importancia para Honduras por la relación directa entre sus ecosistemas y sectores esenciales para la economía y el bienestar de la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bosques, humedales, manglares, arrecifes y otros ecosistemas sostienen fuentes de agua, producción de alimentos, pesca, turismo y medios de vida, además de contribuir a la adaptación frente al cambio climático. Sobre la relación entre naturaleza y desarrollo, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Juan Carlos Ramos, dijo: “nuestra biodiversidad sostiene el agua que consumimos, la producción, la pesca, el turismo, nuestros bosques y costas, así como los medios de vida de miles de familias y comunidades. Su conservación forma parte de las decisiones que determinarán el desarrollo y el futuro de Honduras”.