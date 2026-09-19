Honduras presenta hoja de ruta para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Tegucigalpa, Honduras.-La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2030 (ENBPAH), que es la hoja de ruta que orientará durante los próximos años las acciones de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio nacional, fue presentada por Honduras.
El instrumento fue dado a conocer por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
La implementación permitirá incorporar la biodiversidad en la planificación territorial, las actividades productivas y las decisiones de desarrollo.
Además de fortalecer el conocimiento científico, la gobernanza ambiental y la movilización de recursos para su conservación.
El enfoque adquiere especial importancia para Honduras por la relación directa entre sus ecosistemas y sectores esenciales para la economía y el bienestar de la población.
Bosques, humedales, manglares, arrecifes y otros ecosistemas sostienen fuentes de agua, producción de alimentos, pesca, turismo y medios de vida, además de contribuir a la adaptación frente al cambio climático.
Sobre la relación entre naturaleza y desarrollo, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Juan Carlos Ramos, dijo: “nuestra biodiversidad sostiene el agua que consumimos, la producción, la pesca, el turismo, nuestros bosques y costas, así como los medios de vida de miles de familias y comunidades. Su conservación forma parte de las decisiones que determinarán el desarrollo y el futuro de Honduras”.
Bajo esta visión, la ENBPAH proyecta la biodiversidad como un componente transversal del desarrollo nacional, vinculando su conservación con la seguridad hídrica, la resiliencia climática, la producción y el bienestar de las comunidades.
Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras, destacó el alcance de la Estrategia frente a los desafíos ambientales que enfrenta el país: “esta estrategia responde a la necesidad de fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y revertir las tendencias de degradación de los ecosistemas mediante acciones concretas de conservación, restauración, gestión sostenible y fortalecimiento de la gobernanza ambiental. En el PNUD estamos convencidos de que invertir en biodiversidad es más costo efectivo que reconstruir lo que se pierde”, dijo.
La ENBPAH fue construida mediante consultas técnicas y espacios de diálogo con instituciones públicas, gobiernos locales, comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, academia, organizaciones y cooperación internacional. Como parte del proceso se desarrollaron ocho talleres regionales, con la participación de 196 representantes de distintos sectores.
La estrategia será el principal instrumento de Honduras para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y presentar sus avances ante la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en octubre de 2026 en Yerevan, Armenia.
Con la hoja de ruta, Honduras establece prioridades medibles hacia 2030 para conservar su riqueza natural e integrar la biodiversidad en las decisiones que inciden en el desarrollo, la resiliencia y el bienestar del país.