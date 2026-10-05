Honduras vs Jamaica en Nations League 2026: los jugadores más caros de cada selección

Honduras y Jamaica vuelven a enfrentarse este lunes por la Concacaf Nations League. Conozca los futbolistas más caros de cada selección, según el portal Transfermarkt.
Miguel Freckleton, defensa central jamaiquino que juega con el LASK de la Bundesliga de Austria. Tiene 23 años y su valor actual es de 600 mil euros.
Ronaldo Webster, lateral izquierdo jamaiquino del Universitatea Craiova de la primera división de Rumania. Tiene 25 años y su precio actual es de 600 mil euros.
Deybi Flores, mediocampista de contención hondureño que juega en el Petro Luanda de la primera división de Angola. A sus 30 años, su valor en el mercado de fichajes es de 700 mil euros.
David Ruiz, centrocampista catracho que milita en el New York Red Bulls de la MLS. Su valor en el mercado de fichajes es de 1.5 millones de euros.
Bailey Cadamarteri, delantero centro de Jamaica que juega en el AFC Wrexham de la Football League Championship (segunda división de Inglaterra). Si valor es de 2 millones de euros y tiene 21 años.
Denil Maldonado, defensa central hondureño que juega para el Rubin Kazan de la Premier League de Rusia. Con 28 años, su precio es de 2 millones de euros.
Joseph Rosales, lateral izquierdo que juega en el Austin FC de la MLS. Tiene 25 años y su valor actual es de 2.5 millones de euros.
Kervin Arriaga, pívote hondureño que en esta temporada fue fichado por el AEK Athenas de Grecia. Su precio es de 2.5 millones de euros y tiene 28 años.
Tayvon Gray, lateral derecho de Jamaica que milita en el New York City FC de la MLS. Su valor actual es de 3 millones de euros y tiene 24 años.
Joel Latibeaudiere, defensa central de Jamaica que juega en el Coventry City que ascendió a la Premier League inglesa en esta temporada. Su valor es de 3 millones de euros y tiene 26 años.
Luis Palma, extremo izquierdo hondureño que juega en el Lech Poznan de Polonia. Su valor en el mercado de transferencias es de 4 millones de euros y tiene 26 años.
Dereck Moncada, extremo derecho hondureño que juega para el Lugano de la primera división de Suiza. A sus 18 años, tiene un valor de 4.5 millones de euros, siendo en la actualidad el futbolista hondureño más caro.
Tyreece Campbell, extremo izquierdo de Jamaica que juega con el Charlton Athletic de la Football League Championship. Tiene 23 años y su valor actual es de 5 millones de euros, siendo el jugador jamaiquino de mayor valor actualmente.