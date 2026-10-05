¿Qué negocios tiene? Así es la vida de Noel Valladares tras haberse retirado del fútbol

Noel Valladares, uno de los capitanes de la Selección Nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ahora tiene una vida bastante cómoda tras haberse retirado del fútbol profesional. ¿A qué se dedica?
Noel Valladares anunció su retiro profesional en diciembre del 2016; ganó 17 campeonatos con la camiseta de Olimpia y Motagua, la mayoría con la camiseta del conjunto merengue.
Tras retirarse del fútbol profesional, Valladares mantiene una vida ligada al fútbol, ya que se reúne con exleyendas de la Bicolor para seguir jugando partidos, sobre todo en Estados Unidos.
Recientemente subió a sus redes sociales una foto con exjugadores como Henry Enamorado. Wilmer Velásquez y Arnold Cruz.
También subió una foto con exfutbolistas como Dani Turcios, Víctor Mena y otros con los que sigue jugando en partidos de leyendas. Su pasión por el balompié se mantiene intacta.
¿A qué se dedica? Su principal fuente de ingresos es mediante una constructora. Noel Valladares optó por invertir en una inmobiliaria y la mayoría de proyectos los tiene en Comayagua.
Noel Valladares también tiene proyectos inmobiliarios en Tegucigalpa y dedica su tiempo a supervisarlos. El exportero tiene una vida económica bastante estable.
También tiene algunas propiedades en el campo en Comayagua y eso lo ha compartido en sus redes sociales.
Cuando está en Tegucigalpa, Noel Valladares se congrega en el Centro Cristiano Gerizim de Tegucigalpa. Hace unos años contó que entregó por completo su vida a Cristo.
”Estaba esperando que fuese famoso para que pudiera venir a los pies de Cristo. Tal vez él, como tiene un propósito para cada uno de nosotros, ahora tiene sentido toda la vida de Noel Valladares”, dijo hace algunos años.
”Aquí estamos queriendo agradarle al Señor, queriendo ser una persona diferente cada día, trabajando para que se pueda expandir el reino. Eso no tiene precio, ese ha sido el mejor contrato que he firmado en la vida”, añadió hace un par de años en un testimonio que brindó.
Noel Valladares también disfruta de otros deportes como el golf; este deporte también es del gusto de Carlos Pavón.