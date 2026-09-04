Universidad uruguaya suspende las clases tras un intento de femicidio

Uruguay.-La Universidad de la República de Uruguay (Udelar) decidió suspender las clases hasta el próximo 8 de septiembre "para continuar con las acciones de reflexión institucional" luego de que una estudiante fuera apuñalada el pasado martes por un compañero.

"Tras el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió este 4 de setiembre un conjunto de medidas para fortalecer las políticas institucionales ante la violencia de género", indicó -en un comunicado- la institución.

La Universidad reconoció "las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género" y renovó "su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria".