CSJ rechaza recurso de inconstitucionalidad contra aumento de penas por femicidio

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el aumento de las penas para el delito de femicidio.

La resolución se refiere al Decreto 111-2026 aprobado por el Congreso Nacional el 30 de junio, que agrava las penas por el asesinato a las mujeres, cuyas sanciones oscilan entre 30 y 40 años de prisión y llegar hasta 60 años.

La abogada Jenny Almendarez, defensora de organizaciones de mujeres en Honduras, explicó que la acumulación de delitos puede elevar la pena en los casos de femicidio que también involucren otras conductas delictivas.

“Observamos muchos femicidios que son precedidos de violencia sexual y precedidos de otro delito. En esos casos puede haber una acumulación de acciones en concurso real y en esos casos puede durar hasta 60 años, aseguró Almendarez.