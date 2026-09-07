CSJ rechaza recurso de inconstitucionalidad contra aumento de penas por femicidio

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el aumento de las penas para el delito de femicidio.
La resolución se refiere al Decreto 111-2026 aprobado por el Congreso Nacional el 30 de junio, que agrava las penas por el asesinato a las mujeres, cuyas sanciones oscilan entre 30 y 40 años de prisión y llegar hasta 60 años.
La abogada Jenny Almendarez, defensora de organizaciones de mujeres en Honduras, explicó que la acumulación de delitos puede elevar la pena en los casos de femicidio que también involucren otras conductas delictivas.
“Observamos muchos femicidios que son precedidos de violencia sexual y precedidos de otro delito. En esos casos puede haber una acumulación de acciones en concurso real y en esos casos puede durar hasta 60 años, aseguró Almendarez.
Según la abogada, para presentar un recurso de inconstitucionalidad es necesario tener un interés directo, personal y legítimo; es decir, acreditar por qué afecta, en qué medida y debido a qué se presenta el recurso.
"En nuestra interpretación, no se determinó que existe un interés directo, personal y legítimo que le afecte al impetrante, a la persona que presenta el recurso, en relación con el incremento de la pena relativa al delito de femicidio y también el femicidio agravado", aseguró.
Recursos sobre violencia doméstica
Aunque la decisión de la Sala de lo Constitucional corresponde específicamente al recurso relacionado con el delito de femicidio. En el caso de la violencia doméstica, todavía está pendiente una resolución del mismo órgano de la CSJ.
Almendarez defendió la aplicación de una sanción que cumpla con la función de prevención especial del derecho penal, y sostuvo que las diferencias históricas entre hombres y mujeres deben considerarse dentro del principio de igualdad ante la ley.
“La prevención especial que debe realizar el derecho penal es necesario que haya una pena ejemplificante. La Corte Suprema ha determinado que el principio de igualdad también reconoce las diferencias y las diferencias son precisamente las relaciones desiguales de poder históricas que han sufrido las mujeres", explicó.
Con la declaratoria de inadmisibilidad, la Sala de lo Constitucional ya emitió una resolución respecto al cuestionamiento planteado contra el aumento de penas para el femicidio. La resolución sobre violencia doméstica, según lo señalado, continúa pendiente.