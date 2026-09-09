Edrick Menjívar: "Tenemosganas y necesidad de ser campeones internacionales"

Con la experiencia que lo caracteriza en torneos internacionales, el arquero albo abordó la polémica surgida en El Salvador, donde diversos sectores han demeritado al Olimpia tras la victoria del Firpo sobre el Alajuelense, actual tricampeón del certamen.

Tegucigalpa, Honduras .- El guardameta y capitán del Club Deportivo Olimpia, Edrick Menjívar , compareció en conferencia de prensa previa al duelo frente a Luis Ángel Firpo por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

"Respetamos a todos los rivales y países, pero nosotros vamos a hablar donde más importa, que es en la cancha".

Menjívar encaró los señalamientos con calma y reveló, entre risas, que su compañero Michaell Chirinos le compartió los videos donde cuestionan el nivel del fútbol hondureño. Sin embargo, el capitán merengue dejó clara la postura del plantel:

El torneo de Copa es un torneo muy corto, de pocos partidos en comparación con la liga. Nosotros salimos a buscar ganar todos los partidos; sabemos que si seguimos invictos en el torneo de Copa nos da una posibilidad alta de quedar campeones. A diferencia de la liga, allá no pensamos en el invicto ni nada de eso, sino en ir partido a partido sacando los resultados.

Edrick, la importancia de ustedes es mantener también ese invicto y no haber obtenido derrotas en lo que va de estos partidos.

Como dijo el profe, va a ser un partido difícil de visita en una cancha complicada. Creo que una de las claves es el trabajo en equipo, saber manejar el partido y saber cuándo hay que sufrir lo que nos toque sufrir en algún momento. Ayer lo vimos en la Champions: ningún equipo puede dominar un partido los 90 minutos. Es clave saber manejar los tiempos del partido, saber leer los juegos, cuándo hay que atacar y cuándo hay que montar un bloque bajo o un bloque medio.

El equipo llega bien físicamente y mentalmente; hemos tenido unos días para entrenar y preparar el partido, tanto en la parte táctica como en la física, y le pudimos sacar provecho.

Asimismo, el seleccionado nacional enfatizó la importancia de mantener la concentración y obtener un resultado favorable en el partido de ida en el Estadio Cuscatlán para encarrilar la eliminatoria hacia semifinales.

¿Qué pensás de los equipos hondureños que están en esta instancia? ¿Sos de los que dicen que, independientemente de las rivalidades, los tres den ese salto y puedan dar la oportunidad a otro equipo más en la próxima competencia?

Sí, creo que es importante para el fútbol hondureño tener tres equipos compitiendo. Ojalá que en algún momento puedan haber cuatro, que creo que es el máximo de plazas que hay. Antes se decía que la liga no era buena porque Olimpia quedaba campeón siempre y los demás no salían [a competir fuera]. Ahora Olimpia no es el campeón actual y los tres están compitiendo. Entonces, demuestra que tenemos una buena liga en Centroamérica. Creo que es importante para el crecimiento del fútbol hondureño, que es lo que todos queremos en definitiva.

En el hermano país (El Salvador) han querido minimizar si Firpo le ganó a Alajuelense más que a Olimpia. Siempre se pone en duda la grandeza de Olimpia en otros países a nivel centroamericano. ¿Qué nos podés decir de ese tema?

Sí, yo vi unos clips de esa noche, Chirinos me los mandó. Imagínate, está lesionado y no tiene nada que hacer, tiene tiempo de ver esas cosas (risas). Pero nada, nosotros respetamos a todos los rivales, más allá de que sabemos quiénes somos y lo que representamos a nivel de Centroamérica y al mundo. Respectamos a todos los rivales y países, y vamos a hablar donde más importa, que es en la cancha.

¿Cómo no tener una mala noche? Tú que has estado en Olimpia y sabes que en este torneo tan corto tener una mala noche te puede dejar fuera de una Copa Centroamericana y con la lluvia de críticas que pueden venir.

Nosotros estamos conscientes de que, al ser un torneo tan corto, una mala noche, o incluso una buena noche, te puede dejar afuera, como nos pasó en la edición pasada, donde hicimos dos grandes partidos contra Alajuelense y quedamos afuera en nuestra casa en penales. Estamos conscientes de que hay que estar concentrados al 100% y tener ese "cagazo sano" que se dice antes de los partidos, ese temor que te hace estar un poco más concentrado y atento a todos los detalles, tanto a nivel individual como colectivo, que en definitiva es lo más importante.

Ganar la Copa Centroamericana, ¿es responsabilidad, presión u obsesión para Olimpia en esta temporada?

Bueno, yo creo que son todas juntas, todo lo que mencionaste. Estamos en un equipo donde se te exige justamente eso: ganar, ganar y ganar. Creo que tanto el club como la afición, el cuerpo técnico y los jugadores tenemos esas ganas y esa necesidad de salir campeones internacionales. Ya después si se logra o no, puede que sí o puede que no, porque en el fútbol todos los rivales aspiran a lo mismo. Nosotros no es que nos autopresionemos, pero estamos conscientes de lo que queremos y de lo que estamos luchando. Como dije en una entrevista: en el primer partido en Panamá jugamos en un pueblo como a tres horas del aeropuerto y llegó la barra a hacer un banderazo. Desde ahí se ve la exigencia de la afición, de la directiva y del cuerpo técnico, que nos exige en cada entreno a mejorar y ser ganadores.