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Cossette López es juramentada como embajadora de Honduras ante la OEA

Cossette López Osorio trabajará en Washington en el fortalecimiento de los lazos de diálogo y asistencia internacional en áreas críticas para beneficio de Honduras

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 17:27
Cossette López es juramentada como embajadora de Honduras ante la OEA

López Osorio permanecerá fuera de su cargo en el CNE por un año y deberá retornar antes del próximo proceso electoral en 2029.

 Foto: X de Cancillería Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó este martes -1 de julio- como nueva embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a Cossette López Osorio.

La consejera del Consejo Nacional Electoral, actualmente en licencia por un año, asumirá este cargo con el compromiso de fomentar el multilateralismo, coordinar políticas internacionales que promuevan la cooperación, la seguridad y el desarrollo integral de la región.

Asimismo, López Osorio trabajará en el fortalecimiento de los lazos de diálogo y asistencia internacional en áreas críticas del país para beneficio de Honduras.

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La exconsejera suplirá en el cargo a Roberto Quesada y su función la cumplirá en Washington, Estados Unidos, luego que el pasado 17 de junio el Congreso Nacional aprobara -con 93 votos a favor- su ausencia por un año en su cargo dentro del CNE.

Las funciones de Cossette López ante la OEA

Entre otras funciones, Cossette López en la OEA deberá coordinar la asistencia técnica y financiera para proyectos de desarrollo y deberá colaborar en estrategias de seguridad multidimensional.

Otra función que tendrá en Washington es gestionar y apoyar el envío de misiones de observación electoral para garantizar procesos democráticos en la región.

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A su vez, supervisará y apoyará el trabajo del sistema jurídico interamericano, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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