Cossette López es juramentada como embajadora de Honduras ante la OEA

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó este martes -1 de julio- como nueva embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a Cossette López Osorio.

La consejera del Consejo Nacional Electoral, actualmente en licencia por un año, asumirá este cargo con el compromiso de fomentar el multilateralismo, coordinar políticas internacionales que promuevan la cooperación, la seguridad y el desarrollo integral de la región.

Asimismo, López Osorio trabajará en el fortalecimiento de los lazos de diálogo y asistencia internacional en áreas críticas del país para beneficio de Honduras.