Cossette López es juramentada como embajadora de Honduras ante la OEA

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó este martes -1 de julio- como nueva embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a Cossette López Osorio.
La consejera del Consejo Nacional Electoral, actualmente en licencia por un año, asumirá este cargo con el compromiso de fomentar el multilateralismo, coordinar políticas internacionales que promuevan la cooperación, la seguridad y el desarrollo integral de la región.
Asimismo, López Osorio trabajará en el fortalecimiento de los lazos de diálogo y asistencia internacional en áreas críticas del país para beneficio de Honduras.
La exconsejera suplirá en el cargo a Roberto Quesada y su función la cumplirá en Washington, Estados Unidos, luego que el pasado 17 de junio el Congreso Nacional aprobara -con 93 votos a favor- su ausencia por un año en su cargo dentro del CNE.
Las funciones de Cossette López ante la OEA
Entre otras funciones, Cossette López en la OEA deberá coordinar la asistencia técnica y financiera para proyectos de desarrollo y deberá colaborar en estrategias de seguridad multidimensional.
Otra función que tendrá en Washington es gestionar y apoyar el envío de misiones de observación electoral para garantizar procesos democráticos en la región.
A su vez, supervisará y apoyará el trabajo del sistema jurídico interamericano, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).