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Onda tropical dejará lluvias débiles y aisladas en el norte y oriente este viernes

Una onda tropical de poca amplitud generará lluvias débiles y aisladas, mientras Francisco Morazán tendrá condiciones mayormente estables

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 15:59
Onda tropical dejará lluvias débiles y aisladas en el norte y oriente este viernes

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a cualquier cambio que pueda surgir en las condiciones climáticas del país durante este fin de semana.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de poca amplitud generará este viernes 11 de septiembre precipitaciones débiles y aisladas en sectores del norte y oriente de Honduras, de acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

En el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, se espera un cielo entre despejado y medio nublado durante la jornada.

Para esta zona existe una probabilidad media de precipitaciones débiles y muy aisladas, por lo que las lluvias no se presentarían de manera generalizada en el departamento.

Honduras tendrá condiciones secas este jueves 10 de septiembre

Mientras tanto, en Cortés se pronostican condiciones mayormente secas y un cielo generalmente despejado para el viernes.

Sin embargo, se esperan vientos provenientes del suroeste y norte, con una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora y rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

De acuerdo con la institución, la onda tropical tendrá poco desplazamiento, por lo que su influencia estará principalmente relacionada con precipitaciones débiles y aisladas en sectores del norte y oriente del país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a cualquier cambio que pueda surgir en las condiciones climáticas del país durante este fin de semana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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