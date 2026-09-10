Onda tropical dejará lluvias débiles y aisladas en el norte y oriente este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de poca amplitud generará este viernes 11 de septiembre precipitaciones débiles y aisladas en sectores del norte y oriente de Honduras, de acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

En el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, se espera un cielo entre despejado y medio nublado durante la jornada.

Para esta zona existe una probabilidad media de precipitaciones débiles y muy aisladas, por lo que las lluvias no se presentarían de manera generalizada en el departamento.