Onda tropical dejará lluvias débiles y aisladas en el norte y oriente este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de poca amplitud generará este viernes 11 de septiembre precipitaciones débiles y aisladas en sectores del norte y oriente de Honduras, de acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).
En el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, se espera un cielo entre despejado y medio nublado durante la jornada.
Para esta zona existe una probabilidad media de precipitaciones débiles y muy aisladas, por lo que las lluvias no se presentarían de manera generalizada en el departamento.
Mientras tanto, en Cortés se pronostican condiciones mayormente secas y un cielo generalmente despejado para el viernes.
Sin embargo, se esperan vientos provenientes del suroeste y norte, con una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora y rachas de hasta 20 kilómetros por hora.
De acuerdo con la institución, la onda tropical tendrá poco desplazamiento, por lo que su influencia estará principalmente relacionada con precipitaciones débiles y aisladas en sectores del norte y oriente del país.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a cualquier cambio que pueda surgir en las condiciones climáticas del país durante este fin de semana.