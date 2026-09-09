Honduras tendrá condiciones secas este jueves 10 de septiembre

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca indicó que se esperan oleajes de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

“Condiciones generalmente secas sobre el territorio nacional. El viento del este y noreste estará produciendo lluvias y lluvias con débiles aislados en las regiones norte y oriente”, señaló el pronosticador de turno de Cenaos.

Fonseca explicó que el viento del este y noreste producirá lluvias y lluvias débiles aisladas en las regiones norte y oriente del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá este jueves 10 de septiembre condiciones generalmente secas en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico brindado por Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

Para Atlántida se pronostica una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°. En Colón, la máxima será de 32 C° y la mínima de 24 C°.

Cortés tendrá una temperatura máxima de 34 C° y una mínima de 18 C°, mientras que Yoro registrará una máxima de 31 C° y una mínima de 18 C°.

En el occidente, Copán tendrá una máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°. Lempira alcanzará los 31 C° como máxima y tendrá una mínima de 18 C°, mientras que Ocotepeque registrará 30 C° de máxima y 18 C° de mínima.

Santa Bárbara tendrá una máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°. En tanto, Intibucá registrará las temperaturas más bajas del pronóstico, con una máxima de 24 C° y una mínima de 16 C°.

En la zona central, Comayagua tendrá una máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. La Paz alcanzará una máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°, mientras que Francisco Morazán registrará 30 C° como máxima y 16 C° como mínima.

Para El Paraíso se pronostica una máxima de 30 C° y una mínima de 21 C°. Olancho tendrá una temperatura máxima de 34 C° y una mínima de 20 C°.

En el sur del país, Choluteca alcanzará una máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°, mientras que Valle tendrá una máxima de 40 C° y una mínima de 24 C°.

En Gracias a Dios se espera una máxima de 31 C° y una mínima de 28 C°. Islas de la Bahía también tendrá una máxima de 31 C° y una mínima de 28 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).