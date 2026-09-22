Mariscos, playas y atardeceres: destinos de la zona sur de Honduras para la Semana Morazánica 2026

La Semana Morazánica llegó y, si su plan es disfrutar de exquisita gastronomía y hermosas playas, pero sobre todo con un presupuesto que se adapte a su economía, la zona sur es una excelente opción. EL HERALDO le presenta un top cinco de los rincones que puede visitar en esta región de Honduras.
La zona sur también tiene playas de arena blanca y aguas cristalinas, y un ejemplo de ello es la Isla y Playa de Las Almejas. ¿Qué atractivos tiene? Aquí los detalles.
Playa Las Almejas está ubicada en el municipio de Amapala, departamento de Valle. Para llegar, también disfrutará de un hermoso recorrido en lancha desde el sector de Coyolito.
Arena blanca única en la zona: eso es lo que diferencia a esta playa de las demás. Este lugar destaca por sus tonos claros y tropicales, además de sus aguas tranquilas y cristalinas. El oleaje es muy sutil. Su nombre se debe a la presencia de numerosos moluscos vivos que pueden observarse en la orilla.
Villas Santorini es uno de los lugares más frecuentados de la zona sur y es muy famoso porque su complejo está inspirado en la arquitectura icónica de la famosa isla griega de Santorini.
Durante su estadía en Villas Santorini podrá disfrutar de una vista panorámica hacia el golfo de Fonseca y las islas Las Almejas. El lugar cuenta con varias piscinas y acogedoras habitaciones. Está ubicado en Amapala, Valle, en el área de Coyolito.
Choluteca también esconde maravillosos lugares. Playa El Edén se ubica en el municipio de Marcovia, cerca de la comunidad de Cedeño. Aquí encontrará un ambiente tropical y podrá disfrutar, además de bellas playas, de una rica gastronomía.
Playa El Edén es una de las más limpias, pero también ofrece puestas de sol panorámicas que pintan el cielo en tonos naranjas. Nada mejor que disfrutar de sus cálidas aguas y del paisaje.
A la orilla de la playa podrá encontrar varios negocios y degustar mariscos frescos. El entorno costero también es un bello hábitat para aves y especies marinas.
En Punta Ratón hay bellas playas, pero también diferentes negocios que ofrecen muchas actividades. Tendrá la oportunidad de disfrutar de diferentes maneras, ya sea contemplando el atardecer o viviendo momentos de aventura con paseos en jet ski.
Punta Ratón también está ubicada en Marcovia, Choluteca. En sus playas también puede alquilar cuatrimotos, una actividad que puede ayudarlo a desconectarse por completo de la rutina. No lo piense más y anímese a conocer este destino.
El municipio de San Lorenzo, Valle, es uno de los lugares más bellos de este departamento, muy rico en cultura y al que muchos llaman el paraíso de los mariscos.
Desde paseos en lancha y restaurantes cerca de sus playas, con una rica gastronomía, hasta su fauna y sus bellas vistas, son solo algunas de las cualidades que convierten a San Lorenzo en un lugar espectacular y único para visitar en la zona sur.
No es necesario viajar hasta la zona norte. La zona sur, muy cerca de Tegucigalpa, también le ofrece una escapada que vale la pena y que se acopla a su presupuesto.