Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 13 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas se quedarán sin energía eléctrica este jueves 13 de agosto en Honduras, según dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El municipio más afectado por los cortes de energía será La Ceiba. Para este jueves fueron incluidas varias colonias y barrios ubicados en esta zona, cuyos residentes deberán tomar las medidas correspondientes.
La ENEE recomienda a los residentes de estas zonas tomar las medidas necesarias, ya que los cortes se programarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. A continuación, la lista.
La Ceiba, Atlántida, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Ramal Escuela Palmeras, col. San Isidro, col. Alameda, col. Los Laureles, Cervecería Hondureña, col. Casa Blanca, col. Los Bomberos, col. Nueva Esperanza, cuenca Río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco), col. Lempira, col. Herrero, col. San Judas, col. Azcona, col. Margie Dip, col. San José, col. Murcia, col. La Margarita, col. Suyapa, col. Canelas, Altos de Las Canelas, col. Las Mercedes, Plaza Premier, col. El Toronjal 1 y 2, Mall Megaplaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hospital Vicente D’Antoni, carretera CA-13 desde gasolinera Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador.
Col. Villa del Este, col. Santander, col. Villa Hermosa, col. Magnolia, col. La Pizaty (sur), col. Riviera, col. Las Acacias (oeste), col. Panayotti, Hospital Oken's, col. Bella Vista, col. Carmen Elena, col. El Sauce, bo. Alvarado.
Col. El Manantial, col. Pizzaty (norte), col. Las Acacias (este), col. Irías, col. Kawas (oeste), col. Sierra Pina, bo. San Miguel, Bella Oriente, La Pradera, Villa Neen, Muelle de Cabotaje.
Zona de Atlántida, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. El Roble, col. Los Doctores, res. Villa Mayte, res. Quinta Los Laureles, res. Monte Carlo, res. Monte Real, res. Monte Verde, res. Los Olivos, res. Anda Lucía, res. La Villa, res. La Gloria, res. San Jorge, aldea Satuyé, res. Vistas de Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, res. Lomas del Perú, Rancho Lima, res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, res. La Ensenada, aldea Cuyamel, res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa: aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tomalá, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria, Hospital Loma de Luz.