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Secretaría de Educación prepara concurso docente que se realizará en 2027

Las autoridades trabajan en definir el calendario, las plazas disponibles, los requisitos y las etapas que deberán cumplir los docentes que participarán en el concurso

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:48
Secretaría de Educación prepara concurso docente que se realizará en 2027

El concurso docente del 2025 se realizó en septiembre, es decir, fuera de tiempo, según el Estatuto del Docente.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El concurso para seleccionar a los directores y secretarios departamentales de Educación no se realizará este año, sino que forma parte del proceso de preparación del concurso docente programado para 2027, según confirmó la Dirección General de Talento Humano Docente (DGTH) de la Secretaría de Educación.

En julio pasado, las autoridades educativas conformaron a la Junta Nacional de Selección Docente, organismo encargado de organizar y supervisar los procesos de selección dentro del sistema educativo.

En ese momento, la dirigencia magisterial informó que el concurso para elegir a las autoridades departamentales podría desarrollarse en agosto.

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Sin embargo, la presidenta de la Junta Nacional de Selección Docente y directora general de Talento Humano de la Secretaría de Educación, Gissela López, confirmó a EL HERALDO que actualmente la institución concentra sus esfuerzos en la organización del concurso docente correspondiente al 2027.

"En este momento estamos preparando el concurso docente 2027", indicó la funcionaria al ser consultada sobre la fecha en la que se desarrollará el proceso para elegir a los directores y secretarios departamentales.

Es decir, que las autoridades realizarán el proceso de concurso como lo establece la normativa, que se debe realizar en enero de cada año.

La preparación del concurso indica que las autoridades están concentradas en organizar el proceso que permitirá seleccionar a los docentes que aspiren a obtener una plaza dentro del sistema educativo.

El concurso docente constituye uno de los mecanismos establecidos para seleccionar personal mediante un proceso en el que se valoran los conocimientos, capacidades y méritos de los aspirantes.

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Actualmente las autoridades trabajan en definir el calendario, las plazas disponibles, los requisitos y las etapas que deberán cumplir los docentes interesados en participar en el concurso correspondiente al próximo año.

Los docentes interesados deberán esperar la información oficial de la Secretaría de Educación para conocer cuándo se abrirá la convocatoria y cuáles serán las plazas disponibles, los requisitos y las fechas establecidas para participar.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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