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Aparatoso accidente deja varios heridos en el bulevar Fuerzas Armadas

El conductor intentó hacer una maniobra para evitar golpear a más personas, pero terminó impactando contra la mediana, arrancando un árbol

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 09:39
Aparatoso accidente deja varios heridos en el bulevar Fuerzas Armadas

El vehículo quedó en medio de la calle en el bulevar Fuerzas Armadas.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Un aparatoso accidente dejó al menos tres personas heridas en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la Departamental de Educación.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor iba en dirección a la zona norte de la capital cuando otro carro le quitó el derecho de vía.

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El conductor intentó hacer una maniobra para evitar golpear a más personas, pero terminó impactando contra la mediana, arrancando un árbol.

El vehículo quedó en el otro carril totalmente destruido y obstruyendo el paso de los demás carros.

De acuerdo con el conductor, él se conducía a alta velocidad cuando ocurrió el hecho, provocando el aparatoso accidente.

Tanto el conductor como los demás pasajeros resultaron con heridas leves, por lo que no recibieron atención médica.

El hecho detuvo el tráfico por varios minutos, pero la Alcaldía y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte quitaron el carro que estaba obstruyendo la pasada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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