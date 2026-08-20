Aparatoso accidente deja varios heridos en el bulevar Fuerzas Armadas

De acuerdo con la información preliminar, el conductor iba en dirección a la zona norte de la capital cuando otro carro le quitó el derecho de vía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un aparatoso accidente dejó al menos tres personas heridas en el bulevar Fuerzas Armadas , a la altura de la Departamental de Educación.

El conductor intentó hacer una maniobra para evitar golpear a más personas, pero terminó impactando contra la mediana, arrancando un árbol.

El vehículo quedó en el otro carril totalmente destruido y obstruyendo el paso de los demás carros.

De acuerdo con el conductor, él se conducía a alta velocidad cuando ocurrió el hecho, provocando el aparatoso accidente.

Tanto el conductor como los demás pasajeros resultaron con heridas leves, por lo que no recibieron atención médica.

El hecho detuvo el tráfico por varios minutos, pero la Alcaldía y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte quitaron el carro que estaba obstruyendo la pasada.